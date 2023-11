"Il 60% vittima online. Più regole per tutelare i consumatori-navigatori"

Una nuova ricerca di Sas e 3gem afferma che "il 79% degli italiani teme di incappare in una truffa informatica. Il 60% ne è stato vittima almeno una volta, il 33% crede che aumenteranno e il 90% chiede maggiore impegno per proteggere i consumatori". A spiegare i retroscena del fenomeno è Vincenzo Donvito Maxia - presidente Aduc. "Vicende ordinarie che trovano ennesima conferma nei numeri di questa indagine di un’azienda impegnata nei sistemi di sicurezza alla bisogna. Un’associazione come la nostra raccoglie lamentele e denunce che - cruda verità - nella maggior parte dei casi non trovano rimedio". Qui il servizio di consulenza e assistenza di Aduc: https:urlsand.esvalabs.com?u=https%3A%2F%2Fsosonline.aduc.it%2Finfo%2Fconsulenza.php&e=8dd9b80c&h=7b3b9b1e&f=y&p=n.