Il 25 marzo "Solidarietà in fiore" per l'acquisto di un ambulatorio mobile

Solidarietà in fiore in Largo Ciro Menotti

Pisa, 24 marzo 2023 - Il 25 marzo, dalle 9 alle 20, in Largo Ciro Menotti, angolo Borgo Stretto, andrà in scena "Solidarietà in fiore", organizzato dal Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta (Cisom), una fondazione senza scopo di lucro con finalità di protezione civile, sociale, sanitario assistenziale, umanitario e di cooperazione. Con l'acquisto di un fiore è possibile sostenere tutte le opere caritative del Cisom di Pisa.



CISOM - Fedeli al motto "Seduli in accurendo, alacres in succurrendo" (Tempestivi nell'accorrere, efficaci nel soccorrere) e ai valori del millenario Ordine di Malta, da oltre 50 anni medici, infermieri, psicologi, logisti e gli oltre 4000 volontari del Cisom presente in ogni regione italiana portano soccorso, aiuti e conforto in occasione di calamità naturali nazionali e internazionali, durante importanti eventi con forte impatto sulla sicurezza pubblica, nelle strade e tra le persone più sole e bisognose. Il Cisom è impegnato anche nelle attività di assistenza sanitaria ai migranti in difficoltà nel canale di Sicilia e a Lampedusa, e a Pisa promuove iniziative in favore dei più bisognosi, come l'Ambulatorio Etico.



AMBULATORIO ETICO - I fondi raccolti grazie alla generosità di chi acquisterà una pianta, aiuteranno nell'acquisto di un ambulatorio mobile attrezzato con il quale estendere la copertura dei servizi offerti dall'Ambulatorio Etico di Pisa, ampliando la platea dei beneficiari, raggiungendo anche le persone più distanti e con bassa mobilità. L'ambulatorio etico è il progetto del Cisom di Pisa per erogare prestazioni mediche gratuite a chi vive senza dimora e ai più bisognosi.



Michele Bufalino