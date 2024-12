Il 2024 anno chiave per la città: "20 cantieri aperti, in ballo 45 milioni"

di Enrico Mattia Del PuntaCASCINAQuasi 20 cantieri aperti per un investimento complessivo di 45 milioni di euro. A tracciare un bilancio del Comune di Cascina per un 2024 ormai prossimo alla conclusione è il sindaco Michelangelo Betti, che, insieme alla giunta comunale, ha fatto il punto su quanto realizzato nel corso dell’anno e delineato gli obiettivi per il futuro.

Il bilancio consuntivo, invece, è stato votato ieri durante un consiglio comunale straordinario, protrattosi fino a tarda sera e ancora in corso mentre scriviamo.

Un anno, il 2024, segnato inevitabilmente, anche a Cascina, dai fondi del Pnrr e dai progetti avviati dall’amministrazione. A Cascina, infatti, con il Pnrr sono stati intercettati ben 30 milioni di euro, a cui si sono aggiunti 8 milioni dai fondi comunali, per un totale mandato a gara di 38,5 milioni. Da aggiungere anche i progetti extra comunali sempre finanziati dal Pnrr, come quello dell’ampliamento del distretto sanitario, che diventerà la nuova Casa di Comunità, e quello della Provincia di Pisa con la nuova palestra dell’Istituto scolastico Pesenti. Prevista anche la ristrutturazione della Città del Teatro, per una spesa complessiva di oltre 6 milioni di euro. Complessivamente, il territorio ha beneficiato di un investimento di 45 milioni.

"Quest’amministrazione – ha spiegato il sindaco Betti – partita con il Covid nel 2020, ha vissuto un anno chiave del mandato, con gli avvii dei cantieri del Pnrr e con i progetti che saranno completati nel 2026". Tra i principali cantieri spicca quello di via Modda, da poco più di 7 milioni di euro. La nuova edificazione prevede la realizzazione di 10 appartamenti e 31 monolocali arredati per l’emergenza abitativa. Tra gli interventi più onerosi figurano anche i lavori – già avviati – dello storico Teatro Bellotti-Bon, nel cuore del centro storico di Cascina.

"Gli interventi sono abbastanza differenziati – ha aggiunto il primo cittadino –: da progetti sul sociale legati all’emergenza abitativa, a interventi ambientali, culturali e sull’istruzione, con il recupero di due mense scolastiche e di un asilo nido. Infine, il Pnrr riguarderà anche i servizi generali per i cittadini, come la realizzazione di impianti sportivi".

Non solo Pnrr, però. A fianco della programmazione dei fondi europei, si è lavorato anche sulla gestione ordinaria: "Quest’anno – ha continuato Betti – sono stati stanziati 400mila euro per la cura del verde". Cascina si conferma, inoltre, uno dei circa 40 comuni della Toscana che supera l’80% di raccolta differenziata.

Anche sul fronte ambientale, il sindaco ha ricordato che "sono stati ultimati i lavori al depuratore e sul nostro territorio sono stati intercettati 15 milioni di euro che hanno permesso la realizzazione di oltre 10 km di nuove fognature".