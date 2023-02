III A, IV A, IV B primaria "Nicola Pisano", Fibonacci, Pisa

A scuola da qualche anno durante le ore di educazione civica con le maestre parliamo dell’Agenda 2030 e degli obiettivi da raggiungere in ambito ambientale, economico e sociale, per la salvaguardia del pianeta e della biodiversità. L’obiettivo 12 dell’Agenda 2030 parla di consumo e produzione sostenibile e responsabile.

Che cosa vuol dire spesa sostenibile? Vuol dire acquistare prodotti che nella filiera di produzione o trasporto non causino danni a persone, animali e ambiente. Se per il consumatore è stato sempre importante avere la consapevolezza dei propri acquisti ora è veramente una necessità.

Già nel passato gli inglesi iniziarono ad acquistare solo zucchero di canna che riportasse sull’etichetta "non prodotto con il lavoro degli schiavi". Con il passare degli anni il consumatore ha assunto più consapevolezza e mostra sensibilità e attenzione. Le emergenze climatiche, l’inquinamento, lo scioglimento dei ghiacciai, l’eccessivo utilizzo di pesticidi e coloranti hanno contribuito all’emergere di una consapevolezza del consumatore che a sua volta influenza il produttore e le aziende. Abbiamo capito quanto sia importante scegliere i prodotti a km 0, prodotti locali del territorio, prodotti IGP e DOP, sia per la nostra salute che per favorire l’economia del territorio ed evitare l’inquinamento da trasporto e da conservazione nei frigoriferi e anche per scoraggiare coltivazioni intensive (es. olio di palma) e deforestazione. Abbiamo imparato a non farci condizionare dalla pubblicità e a leggere attentamente le etichette per verificare le condizioni di produzione: è importante che sull’uovo il primo numero sia uno 0 (biologico) e non un 3 (galline in gabbia).

Dobbiamo considerare il packaging (come viene confezionata e presentata la merce) dei prodotti e scegliere quelli che non inquinano, evitando quindi la plastica.

Non sprechiamo il cibo! I primi due obiettivi mirano proprio a contrastare la fame e la povertà. A conclusione del nostro approfondimento abbiamo somministrato alle nostre 64 famiglie un questionario sull’uso consapevole e sostenibile dei prodotti alimentari. I dati raccolti mostrano che l’89% delle nostre famiglie compra prodotti a km 0, il 70% legge attentamente le etichette dei prodotti, il 30% non spreca cibo e l’83% fa attenzione agli imballaggi e usa busta riciclabili.

Per concludere possiamo dire che le nostre famiglie si mostrano molto attente e da ora in poi lo saremo ancora di più, per il benessere nostro e del nostro Pianeta.