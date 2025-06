Ibrahima, Harouna, Ousmane: i nuovi pisani prendono il diploma

Pisa, 18 giugno 2025 - Nel pomeriggio di domenica 15 giugno, al termine dell’anno scolastico 2024-2025, si è svolta la quindicesima cerimonia di consegna dei diplomi della Scuola di lingua e cultura Italiana della Comunità di Sant'Egidio di Pisa. Nel suggestivo scenario del Museo delle Navi Antiche di Pisa 140 studenti provenienti da 25 paesi hanno ricevuto il meritato riconoscimento del loro impegno nello studio. Grazie alla voglia di imparare degli studenti e all’impegno degli insegnanti che durante la settimana si sono avvicendati per seguire le 7 classi si è potuto celebrare un momento di grande gioia e soddisfazione. L’auditorium del Museo ha ospitato “un mare “di culture e religioni diverse, senza che queste differenze fossero un ostacolo. “Durante questo anno ci ha unito lo studio della lingua italiana - ha detto Sonia Sbrana, salutando i presenti a nome della Comunità di Sant'Egidio - che è il mezzo che abbiamo usato per comunicare, per capirci, per fare amicizia, per dire i nostri pensieri ed essere meno soli”.

“La nostra presenza oggi in questo luogo è il segno che questa città è da sempre un luogo di accoglienza e un porto sicuro aperto all'arrivo di gente da ogni parte del mondo. E ci ricorda che i punti di forza scritti nella sua storia: l'apertura al mondo e l'amore per la cultura. L’accoglienza che la nostra festa ha trovato in questo luogo, infine, testimonia la volontà della nostra città di donare sempre a tutti i cittadini che la abitano la possibilità di accedere a questa cultura”. “Sono arrivato in Italia dalla Guinea due anni fa e prorio da due anni sono alla scuola di italiano – ha raccontato Ibrahima Camera - Ringrazio la scuola di Sant’ Egidio per il prezioso aiuto agli stranieri. Grazie a loro noi parliamo un po’ italiano e abbiamo imparato a leggere e scrivere in una nuova lingua e abbiamo conosciuto la cultura italiana. Una cosa molto importante è che qui noi siamo tutti amici. Anche se siamo lontani dalle nostre famiglie qui abbiamo un posto dove stare in pace e in amicizia”.

Sono state tante le voci che hanno animato con entusiasmo la festa dei diplomi, come quella di Salome, georgiana, che ha parlato a nome di tutti i suoi compagni di scuola, la classe B2: Harouna, Lindita, Roussel, Nina, Rusico, Ousmane, Elhadji, Medea e Nana. “La scuola – ha detto - ci dà la possibilità di studiare la lingua italiana e di fare amicizia. Siamo di diversi paesi e diverse religioni, ma comunque stiamo bene insieme, siamo come una grande famiglia. Abbiamo festeggiato insieme il Natale e per Pasqua siamo stati alla casa degli anziani vicino alla nostra scuola per salutarli e per dare loro forza”. Alla fine dell’anno scolastico “siamo stati in gita a Ferrara perché è bello conoscere le altre città”.

Un invito a tutti gli studenti “ad avere coraggio e andare avanti perché noi siamo stranieri ed è importante per il nostro futuro studiare la lingua e la cultura italiana. E' importante per la nostra città avere un posto dove tanti sono accolti e aiutati nella loro vita in un paese tanto diverso dal proprio”.

E' la voce dei “nuovi pisani” e i maestri di Sant'Egidio sono “orgogliosi di ciò che la nostra scuola rappresenta nella città di Pisa, un porto sicuro per tanti. Chi ha fatto un pericoloso viaggio in mare sa quanto è importante trovare un porto con della gente che ti accoglie”. La festa si è svolta accanto al bellissimo Museo delle navi antiche, “segno che da sempre la nostra città è aperta all'arrivo di gente da ogni parte del mondo. Il nostro desiderio è che Pisa non si dimentichi dei suoi punti di forza che sono scritti nella sua storia, per esempio l'accoglienza, l'apertura al mondo, l'amore per la cultura, e noi speriamo che questa nostra città sappia donare sempre a tutti i cittadini che la abitano la possibilità di accedere a questa cultura. Voi studenti, nuovi cittadini Pisani, siete un tesoro prezioso per la nostra città”.

Dopo la grande festa per la consegna dei diplomi a 140 studenti che hanno studiato nella Scuola di italiano della Comunità di Sant'Egidio di Pisa, anche l'invito, a chi volesse aiutare i percorsi di integrazione attraverso l'apprendimento della lingua e cultura italiana nei corsi per adulti, studenti e famiglie, di rivolgersi al numero 3475346534 oppure scrivere a [email protected]