I Vespri d’Organo affidato al maestro Stefano Pellini

Torna nello stupendo scenario della Cattedrale di Pisa, il momento di riflessione seguito da brani tratti dalla bellissima letteratura organistica del periodo tardo ottocentesco e di inizio novecento. Il momento di meditazione anticiperà la messa pomeridiana. Oggi alle 16,30 quinto appuntamento con i Vespri d’organo organizzati dall’Opera della Primaziale Pisana, in collaborazione con il Capitolo Metropolitano della Cattedrale. L’iniziativa rientra nel programma di festeggiamenti dell’850esimo anniversario del Campanile di Pisa e prevede un concerto d’organo introdotto da un momento di riflessione proposto da Mons. Severino Dianich.

All’organo Mascioni, di epoca contemporanea, presente nella Cattedrale pisana, siederà questa volta Stefano Pellini con un programma di brani di Bach e Händel, ma anche di Edward Elgar e Paul Fey. Nato a Modena, Pellini si è diplomato in organo col massimo dei voti, ha completato i percorsi formativi in discipline musicali (organo, indirizzo interpretativo) e didattica della musica, entrambi con lode. Pellini svolge attività concertistica sia in veste di solista che in formazioni ed ha inaugurato organi storici restaurati e strumenti di nuova concezione.

Già organista titolare della All Saints’ Church di Sanremo dal 2000 al 2014, poi dell’Abbazia benedettina di San Pietro e della Chiesa di Santa Maria delle Assi in Modena, al cui prezioso organo ha dedicato il CD Organ music around Via Aemilia, Pelliniè attualmente organista titolare della Cattedrale modenese.