I temi fra cinema, medicina e disabilità

Dopo una serie di eventi anticipatori che si sono svolti in varie località della Toscana, il Festival della Robotica torna a Pisa da venerdì a domenica con il ‘cuore’ degli appuntamenti. Tra le iniziative in programma, è previsto venerdì sera l’evento ‘Robotica soft e disabilità’, novità di questa edizione, che permetterà al pubblico di assistere e partecipare indossando protesi tecnologicamente avanzate, utilizzate per competere al Cybathlon, la gara mondiale dei dispositivi assistivi per la disabilità.

C’è attesa, inoltre, per Oussama Khatib, docente della Stanford University e superstar della robotica mondiale, che sarà ospite sabato alle 18 al Cinema Arsenale per commentare la proiezione del docu-film ‘OceanOneK’, insieme ad Antonio Bicchi, docente dell’università di Pisa, e a Paolo Dario, professore emerito della Scuola Superiore Sant’Anna. In programma anche dibattiti e convegni dedicati all’applicazione delle nuove tecnologie in vari settori: medicina, agricoltura, cinema, filosofia.

Curiosi e appassionati potranno, infine, visitare il Training Village, aperto per tutta la durata del festival agli Arsenali Repubblicani: qui sarà possibile sedersi alla consolle e mettersi alla prova con l’addestramento chirurgico. In esposizione anche esoscheletri e altri sistemi robotici con cui il pubblico potrà interagire in modo diretto e coinvolgente.

S. T.