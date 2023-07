I talenti della matematica al Comprensivo Fibonacci, 19 studenti alle finali dei Giochi Matematici e 1° posto nel Rally Matematico!

I talenti della matematica vanno a scuola al comprensivo Fibonacci. Le docenti referenti, le professoresse Maria Caruso e Irene Volponi, alla presenza del dirigente scolastico professor Luca Zoppi, hanno premiato gli studenti che hanno partecipato alle diverse fasi dei Giochi Matematici, del Rally Matematico Transalpino e dei Giochi delle Scienze Sperimentali. Gli alunni dell’istituto comprensivo Fibonacci si sono, infatti, particolarmente distinti per risultati ottenuti in queste competizioni scientifiche. Il comprensivo Fibonacci è una "Scuola Polo" per le semifinali dei Giochi Matematici, organizzati dal Centro Pristem dell’Università Bocconi di Milano. Questa edizione ha visto arrivare in semifinale oltre 400 partecipanti provenienti da diverse parti della Toscana, selezionati fra le migliaia di iscritti dalle fasi provinciali e dai quarti di finale.

Dei 400 partecipanti, sono stati ammessi alle finali di Milano del 13 maggio 42 alunni fra le categorie C1 (I e II media) e C2 (III media e I superiore); di questi, ben 19 sono stati studenti dell’Istituto Fibonacci. In particolare, Giulia Picerno si è classificata al 20° posto sui 1.700 alunni iscritti alla categoria C1. Questi gli altri alunni che si sono messi alla prova: Maddalena Santoni, Lorenzo Dutti, Emma Giachetti, Alessandro Cini, Michele Iannaccone, Paolo Geraci, Pietro Gianfaldoni, Rachele Rao, Giulia Picerno, Chiara D’Ella, Camilla Gambassi, Alessandro Rosati, Agnese Pica (categoria C1); Beatrice Candalise, Clara Pellegrini, Leandro Trincherini, Andrea De Federicis, Stefano Paperini, Giulio Mariani (categoria C2). Per tutti i partecipanti e protagonisti è stata una bellissima esperienza all’insegna del divertimento, di una sana competizione in un contesto di ampio respiro, a carattere internazionale.

E ancora. Nel Rally Matematico la classe 2D si è classificata prima assoluta in Toscana, alle finali di Siena dello scorso 20 maggio, con grande gioia e soddisfazione di tutti gli studenti e della loro insegnante, la professoressa Chiara Marchetti. A differenza della ‘formula’ prevista dei Giochi Matematici, il Rally Matematico è, infatti, una competizione che si svolge a squadre: gli studenti partecipano insieme a tutta la classe. Obiettivo dichiarato: stimolare il lavoro di squadra e l’affiatamento fra gli alunni.