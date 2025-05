"I riformisti avanti con Iannella". Mano tesa all’area Schlein

Avanti con Mario Iannella. Il Pd si prepara ad affrontare il (tutt’altro che semplice) tornante del congresso cittadino, da celebrare, salvo sorprese, entro fine giugno e l’area riformista ribadisce il sostegno al segretario del circolo di Cisanello-Pisanova, in campo ormai da molti mesi, senza che l’atea Schlein abbia ancora individuato lo sfidante. Anzi, ci sono voci, pur se non confermate, che indicherebbero nel consigliere comunale Marco Biondi (peraltro presente nei giorni scorsi alla riunione a sostegno di Iannella) una possibile figura di mediazione per virare su una candidatura unitaria da presentare al prossimo congresso. Grandi manovre che restano in corso, pur se sotto traccia, ma che al momento non avrebbero generato significative novità. Così alla riunione convocata dal gruppo di iscritti che sostiene il progetto "Per un Pd che sappia cambiare Pisa" si sono visti oltre a Biondi, appunto, anche il capogruppo in Comune, Matteo Trapani, con i consiglieri comunali Dalia Ramalli, Maria Antonietta Scognamiglio, il presidente del consiglio regionale Antonio Mazzeo, altri segretari di circolo e tanti militanti che hanno da sempre invitato Iannella a continuare a farsi interprete e promotore di questo progetto politico. Tra gli interventi anche esponenti riconducibili all’area Bonaccini, a quella Schlein e alle altre articolazioni interne al Pd. "E’ stata unanime - spiega una nota dei promotori dell’assemblea - la richiesta rivolta a Iannella di proseguire nel percorso di candidatura, con l’obiettivo di coinvolgere il più ampio consenso possibile, per costruire una comunità democratica forte e inclusiva". Il candidato segretario tende la mano all’ala sinistra del partito, l’area degli iscritti che si riconosce sotto lo slogan "Tutta un’altra storia": "Valuto positivamente le loro aperture delle scorse settimane - assicura Iannella - e le interpreto come la volontà di superare uno stanco dibattito personalistico e provare a costruire condivisione sulle prospettive per il Pd e per la città. Oltre un anno fa abbiamo dato disponibilità ad avviare un confronto sulle prospettive del partito e sull’organizzazione. Sono convinto che, se riusciremo a ragionare di temi e non di persone, avremo la possibilità di trovare sintesi virtuose per la comunità democratica. La nostra bozza di programma è sul tavolo: costruiamo, intorno alle prospettive per la città, un partito aperto alla società civile, plurale, autorevole sui temi e capace di dare una prospettiva a Pisa per i prossimi anni, con l’obiettivo di riportare il centrosinistra al governo della città". Gab. Mas.