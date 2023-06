I ragazzi del ‘Santoni’ a lezione tra i cavalli

Cura e dedizione, fatica e costanza. E tutte le emozioni che il rapporto quotidiano con il cavallo e la natura possono donare. È iniziata nei giorni scorsi una nuova avventura per i primi quattro studenti dell’Istituto Santoni di Pisa che al Centro ippico La Cartuja di Calci svolgono il loro periodo (di due settimane) di alternanza scuola-lavoro. Dopo la prima giornata di formazione sul grooming al pari di un corso istruttori, altre giornate riguarderanno la formazione specifica e attività correlate. "Una scelta coraggiosa e forse ancora inconsapevole della fatica, dedizione e passione che necessita stare in scuderia ma la prossima volta che vi dicono che i giovani non hanno voglia di lavorare raccontate questa storia!". commenta Silvio Colombini, anima e fondatore del centro ippico La Cartuja. Ma è già tempo di campi estivi: le iscrizioni sono aperte (e alcune settimane già sold out) per il periodo 26 giugno-4 agosto (con replica dal 4 al 15 settembre). Sport, divertimento ed esperienze a contatto con la natura. Tra le attività previste: accudimento dei cavalli, lezioni di equitazione e passeggiate, laboratori didattici, escursioni a piedi e giochi d’acqua, relax immersi nel verde. L’orario dei campi estivi sarà dalle 8.30 alle 16.30 con la possibilità di partecipare i giovedì sera alla Notte al Maneggio con passeggiata notturna e la possibilità di dormire accanto ai cavalli. Due le fasce d’età: Pony club dai 4 ai 7 anni, cavalieri e amazzoni dai 8 ai 14 anni. Ma il centro ippico calcesano ha attiva anche la scuola estiva di equitazione per tutte le età e livelli, occasione per scoprire o riscoprire il mondo dell’equitazione e stare a contatto con la natura ed i cavalli. Prenotazioni dal lunedì al venerdì, mattina e pomeriggio con un ‘pacchetto’ a prezzi speciali (compresa assicurazione).