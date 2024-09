I pony e la cultura del cavallo . Gran finale per lo stage estivo

Ci sono anche due campioni del mondo della categoria pony – Lavinia Picchi e Leonardo Mulas – fra i ragazzi che stanno per concludere il secondo stage estivo di monta pony. I corsi, come avviene ormai da otto anni, si sono svolti nelle scuderie Alfea (per la parte teorica) e sulla piste di San Rossore per quella pratica. Questi stage rappresentano il primo passo verso la cultura del cavallo e sono organizzati da Pony Italia e Agri, l’Associazione dei gentlemen rider d’Italia. Questo secondo stage di agosto è frequentato da 15 ragazzi dei due sessi, di età compresa fra i 10 e i 14 anni.

La maggior parte di loro si attende da questo insegnamento la possibilità di guadagnare la patente per poter partecipare alle gare di categoria (e questo esame avrà luogo oggi sulla pista di Firenze durante la giornata di corse), mentre altri – è il caso dei due campioni del mondo – vogliono soltanto migliorare la loro qualità di cavalieri, che è già altissima. I corsi sono tenuti da Camilla e Andrea Picchi e sono loro a spiegarci che la provenienza di questi ragazzi dalle vari regioni d’Italia copre di fatto l’intero territorio nazionale: dal Friuli alla Sicilia, dal Piemonte alla Sardegna. I nomi dei ragazzi e delle ragazze che mercoledì a Firenze saliranno in sella al loro pony per il battesimo della pista in una gara pubblica sono i seguenti: Samantha Baldi, Chiara Borta, Leonardo Convertino, Erminia Corbini, Nicolò Giani, Leonardo Granocchia, Diego ed Etiore Luongo, Mattia Marcelli, Francesco Nimiri, Niki Krumova, Rebecca Sassetti, Asha Venuti. Certamente molti di loto (perché non tutti?) li ritroveremo nelle gare per pony che anche l’ippodromo di San Rossore organizza durante la sua stagione di corse.