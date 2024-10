I Passi, la cicloufficina sbarca (gratis) in piazza

Questo pomeriggio alle 15, in via Cuoco (piazzetta della Chiesa dell’Immacolata, zona I Passi), si terrà un’iniziativa tanto lodevole, quanto utile (e per di più gratis). Quanti ciclisti sono costretti ad andare dal biciclettaio anche solo per farsi registrare i freni o per far rifunzionare il fanalino? Ci sono in effetti, lavoretti che si possono fare anche in proprio, basta saperli fare però. Il comitato di quartiere I Passi, fa di necessità virtù ed invita tutti, grandi e piccini, studenti ed appassionati a risolvere i problemi di piccola manutenzione sulla propria bici. Luca Vannozzi presidente del comitato spiega: "L’iniziativa che il comitato di quartiere de I Passi ha organizzato vede una duplice finalità: una ecologica, poiché auspichiamo che il mezzo a due ruote trovi sempre più spazio all’interno della nostra città a beneficio dell’intera comunità.

L’altro aspetto è quello dell’integrazione nel reale senso del termine; ciò che desideriamo è mandare un messaggio di pacifica convivenza non solo tra le persone (anche se di questi tempi sarebbe già molto) ma anche tra le associazioni ed i soggetti che operano quotidianamente nell’aiuto alle agli altri". Vorremmo che venisse compreso il concetto che è possibile fare anche un altro tipo di associazionismo, un associazionismo dove non ci si limita a fare il proprio lavoro tra quattro mura ma dove altre realtà possono fondersi tra loro, contaminandosi e creando nuove iniziative che vedano al centro l’intera comunità. Questa iniziativa verrà replicata sperando che diventi un appuntamento fisso per tutti, inoltre stiamo pianificando altri momenti che vedranno il coinvolgimento di altri quartieri di Pisa".

E sarà Ibrahima Dieng, storico meccanico di Papini Cicli a fare da istruttore e maestro, a chi vorrà apprendere alcuni trucchi del mestiere. Dieng ormai un veterano di queste iniziative che fa con competenza, tanto cuore e pazienza. Lo stesso Dieng infatti si dedica a titolo di volontario anche alla manutenzione e messa a punto di iniziative pubbliche fatte dalla Fiab di Pisa. Con i consigli del meccanico di Papini regolare i freni, cavarsela di fronte ad una foratura, sarà tutto più facile e chissà che a qualche ragazzo o ragazza non venga la voglia di fare lo stesso mestiere di Dieng.

Carlo Venturini