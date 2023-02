I Mattaccini donano il sangue Domani porte aperte al Centro Aoup

Domani le porte del Centro trasfusionale dell’Aoup a Cisanello si aprono ai combattenti del Gioco del Ponte. Saranno loro gli ennesimi testimonial di questa ininterrotta campagna di reclutamento di nuovi donatori che l’Unità operativa di Medicina trasfusionale e biologia dei trapianti (diretta dal dottor Alessandro Mazzoni) ha messo in piedi da fine novembre, grazie all’attivismo del suo staff coordinato dalla caposala Anna Michelotti insieme alle associazioni (Avis Pisa, Cascina, San Giuliano Terme, Fratres, Croce rossa, Pubblica assistenza). Da allora, con numerose iniziative - Supereroi, Babbo Natale, Befana, Coro di voci gospel, Cavalieri dell’Ordine di Malta – Gruppo Cisom Pisa, tantissimi militari del Capar (46ma Brigata aerea Folgore) ma anche dipendenti di aziende locali – sono oltre 300 le sacche di sangue raccolte, che si sommano a quelle che derivano dalla donazione quotidiana di tanti pisani. Stavolta tocca ai combattenti del Gioco del Ponte della Parte di Tramontana con la Magistratura dei Mattaccini con i Celatini l’onore di fare un gesto di solidarietà alle persone malate, donando sangue ed emocomponenti. Dovrebbero donare nella fascia oraria dalle 8 alle 12 e a tutti va il ringraziamento dell’Aoup per questa prova di grande senso civico. Il Centro trasfusionale del presidio ospedaliero di Cisanello (Edificio 2, Ingresso C) è aperto dal lunedì al sabato dalle 8 alle 13 per la donazione e dalle 11 alle 13 per gli esami pre-donazione. I referti possono essere ritirati dal lunedì al sabato, dalle 11 alle 13. E’ possibile prenotare donazioni ed esami chiamando le associazioni dei donatori o la struttura allo 050993741-3742.