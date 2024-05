I gatti invadono le vetrine in centro

Dopo il successo della prima edizione, torna oggi e domani il Pisa Cat Friendly, l’evento che porta i gatti più rari d’Italia nel centro storico cittadino. L’iniziativa è stata organizzata da Fabrizio e Teo Di Sabatino, dell’allevamento pisano di Maine Coon "Brivido Cosmico", con il patrocinio di Confesercenti Pisa, del Comune di Pisa, dell’associazione Omino Blu e del Royal Victoria Hotel, già sede della prima edizione dell’evento che ha messo a disposizione in forma gratuita i propri locali per questa rinnovata manifestazione. Un evento che rende protagonisti tanto i gatti quanto il borgo storico di Pisa e i suoi negozi, che infatti ospiteranno esposizioni di gatti in un vero e proprio "percorso felino" per tutti gli avventori. "Siamo partiti con la prima edizione a gennaio e abbiamo avuto un grande successo di pubblico - spiega Erica Masoni, allevatrice dal 2009 ed espositrice a entrambe le edizioni del PisaCatFriendly -. Visto il grande entusiasmo di tante persone a partecipare nuovamente, abbiamo deciso di riproporre l’evento in via straordinaria a maggio. La seconda edizione punta a far conoscere il PisaCatFriendly sempre di più e diffondere cultura felina e amore per il gatto attraverso interventi di natura scientifica divulgativa, ludica, artistica e sociale". Il grande obiettivo dell’iniziativa è ambizioso, ossia "fare di Pisa la città più CatFriendly d’Europa" e il mezzo per raggiungerlo è "rinnovarsi a ogni edizione, aumentando sempre il numero di eventi e possibilità".

Oltre al percorso felino, il Royal Victoria Hotel ospiterà per tutti e due i giorni dalle 15:30 alle 17:45 numerosi eventi come un servizio fotografico gratuito per i propri gatti domestici, l’esposizione di ceramiche feline dell’artista Elisa Cerri e interventi di esperti di vario genere su cura e salute dei gatti. Tra gli ospiti di questa seconda edizione figurano l’allevatrice Erika Masoni, le veterinarie Costanza Guasconi e Francesca Bogi, l’esperta di felinotecnica Manuela Bollati e le giudici della Fédération internationale féline (FiFe) Barbara Bazzotti e Katia Pocci. Infine, alla Libreria dei Ragazzi, l’autore Fabrizio Altieri terrà un firmacopie del suo ultimo libro illustrato "Un mistero per gatto Cagliostro".

M. F.