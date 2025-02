I dinosauri staranno a Calci per un anno

La Certosa di Calci diventa un Jurassic Park. Questo venerdì alle 16.30, sarà inaugurata al Museo di Storia Naturale dell’Università di Pisa la nuova esposizione temporanea dal titolo "Dinosauri", a cura di Naturaliter. La mostra, che sarà visitabile fino al 15 febbraio 2026, esporrà oltre venti modelli, statici e dinamici, a grandezza naturale dei lucertoloni che milioni di anni fa dominavano il mondo. I più grandi rettili mai vissuti tornano in vita dalle profondità del Mesozoico grazie a dettagliate ricostruzioni di dinosauri rappresentati in momenti chiave delle loro vite.

I visitatori potranno ammirare lo Spinosauro che nuota inseguendo un celacanto, l’Oviraptor che ha appena deposto le uova e ancora il gigantesco Terizinosauro coperto di morbide piume ma armato di artigli lunghissimi. Un vero e proprio tuffo nel passato che sarà reso ancora più reale dai modelli animati, fra cui quello, immancabile, del Tyrannosaurus rex che farà provare il brivido di trovarci di fronte a uno dei maggiori predatori che mai abbiano camminato sulla Terra.

In occasione dell’inaugurazione, dopo i saluti istituzionali, interverrà Naturaliter e in seguito Cristiano Dal Sasso terrà una conferenza dal titolo "Spinosauri, i dinosauri pescatori" che sarà trasmessa in diretta streaming sui canali ufficiali del Museo (Facebook e Youtube). Ma non sarà il solo evento che si terrà alla Certosa per celebrare la mostra a tema dinosauri: il 26 febbraio alle 16.30 ci sarà una conferenza dal titolo "Per mari e monti tra Pisa e Spezia, sulle tracce dei primissimi dinosauri" a cura di Alberto Collareta, del dipartimento di Scienze della Terra di Unipi.

Poi, il 12 marzo, sempre alle 16.30, sarà il turno di Gianni Zanchetta, anche lui professore di scienze della terra di Unipi, che farà una conferenza dal titolo "Tra passato e presente: il clima in tre reazioni chimiche". Per gli amanti di Jurassic Park, il 26 marzo sarà il turno della conferenza "Jurassic Park tra scienza e finzione" a cura di Chiara Sorbini del Museo di Storia Naturale. Infine, il 9 aprile alle 16.30, sarà presentato il libro "La flora preistorica – I giardini del Giurassico", scritto da Enrico Caneva, direttore del Giardino Botanico di Sarzana.

Info: msn.unipi.it o sulla pagina facebook del Museo.