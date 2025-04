I dati di Memo. Il 94% iscritto all’università

Oltre 9 giovani su 10 che hanno partecipato al progetto Me.Mo si sono iscritti all’università. Numeri molto soddisfacenti quelli presentati ieri nel convegno "Aprire al futuro" che analizzava i risultati del progetto Merito e Mobilità sociale (Me.Mo), l’iniziativa della Scuola Sant’Anna che permette ai giovani talentuosi e con ottimi risultati scolastici che provengono da contesti socioeconomici difficili di fare un’esperienza in università in ottica di accompagnamento verso un futuro accademico.

Nello specifico, il 94% di chi ha partecipato alla scorsa edizione ha scelto di iscriversi all’università per inseguire le prospettive acquisite durante il breve soggiorno nell’ateneo d’eccellenza pisano. Inoltre, secondo i risultati, l’impatto del programma è in aumento del 15% nelle iscrizioni universitarie, con risultati particolarmente rilevanti tra le studentesse, tra coloro che hanno frequentato istituti tecnici o professionali e tra chi, pur non avendo medie scolastiche eccellenti, ha dimostrato motivazione e capacità di crescita.

Il progetto, molto a cuore alla Sant’Anna, per questa settima edizione si presenterà con una veste nuova e di respiro nazionale, entrando in "Merita - La rete del talento", grazie alla quale quest’anno coinvolgerà 610 partecipanti provenienti da tutte le regioni italiane. I giovani che saranno selezionati per Me.Mo nei prossimi mesi saranno protagonisti di percorsi immersivi nelle sedi delle Scuole Universitarie Superiori, dove potranno sperimentare dal vivo non solo l’esperienza universitaria, ma anche la vita in una comunità accademica di eccellenza, caratterizzata da confronto, condivisione e crescita personale e intellettuale.