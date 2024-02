Guida in stato di ebbrezza. Scatta doppia denuncia

Guida in stato di ebbrezza, due persone sono finite nei guai dopo i controlli dei carabinieri. Nello specifico i militari della Sezione Radiomobile hanno controllato un automobilista che però si è rifiutato di sottoporsi agli accertametni. Immediata è scattata la denuncia. A seguire, sempre i Carabinieri della Sezione Radiomobile, hanno accertato, dopo gli esami del caso, che un altro automobilista aveva un tasso alcolemico di gran lunga superiore al doppio del limite consentito dalla Normativa di settore. I militari hanno quindi proceduto nei confronti della persona con una denuncia e al ritiro della patente di guida. Infine, i militari hanno sorpreso, in centro, una persona in violazione della misura del divieto di ritorno nel citato Comune, per il quale hanno dunque proceduto alla segnalazione in stato di libertà alla locale Autorità Giudiziaria.