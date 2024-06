Guida Essere imprenditori

Un manuale sincero, operativo, accessibile anche per coloro che non sono (ancora) ‘addetti ai lavori’. Scritto da chi, ogni giorno, affronta sul campo criticità e nuovi bisogni e conosce bene luci ed ombre di una strada che, una volta imboccata, plasma tutti gli aspetti della vita. Si intitola “Guida pratica per imprenditori di successo”, l’autore è Egidio Sidoti, e-book disponibile in formato Kindle sullo store Amazon.it. L’autore, nato in provincia di Messina, e oggi stabilmente trapiantato a Pisa (dove gestisce il ristorante con b&b “La Sicilia a Tavola”, a due passi da Piazza dei Miracoli) Egidio Sidoti si è specializzato in Amministrazione aziendale alla Bocconi di Milano, è stato agente assicurativo e consulente finanziario. Oggi è un imprenditore affermato nei settori della ristorazione e dell’accoglienza a Pisa. "Il libro “La scelta di diventare imprenditore non deve mai essere presa con leggerezza – afferma Egidio – è un’avventura che implica coraggio e responsabilità. Essere imprenditori di successo è una scelta. L’idea di questa guida rivolta a tutti coloro che intendono tentare l’avventura di diventare imprenditori e vogliono farlo con ambizione e serietà, nasce dalla consapevolezza fondamentale imparare a prendere decisioni basandosi su dati reali, gestendo (ma non cancellando) le spinte emozionali. Perché, parliamoci chiaro, ci sarà poco spazio per i ripensamenti e tutte le energie dovranno essere rivolte a superare i mille problemi che si presenteranno sulla via intrapresa". Il primo passo? "Capire, prima di lanciarsi, se le proprie fondamenta siano davvero robuste. Ci si deve chiedere se si possiedono le caratteristiche personali per diventare prima imprenditori e, poi, imprenditori di successo. Personalmente diffido dal culto della genialità dell’imprenditore: per emergere ci vuole certamente un pizzico di intuito, ma occorrono soprattutto impegno, costanza e abnegazione. La vita aziendale non può concedere nulla all’improvvisazione. Il senso del dovere è l’ingrediente determinante per qualsiasi imprenditore di successo". Pagina dopo pagina l’e-book svela i segreti per affermarsi nel mercato, gli studi, le specializzazioni, i sacrifici, le rinunce, i compromessi, le decisioni difficili, le pubbliche relazioni, la scelta dei collaboratori. Il libro spiega, poi, come si costruisce un business plan e come affrontare la sfida del bilancio, proponendo anche un utile glossario. Senza mai dimenticare il frequente conflitto lavoro-famiglia, i possibili errori e – ovviamente - le soddisfazioni.