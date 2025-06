Guasto su acquedotto dei Mille: viabilità ridotta sulla Strada Provinciale 30 a Filettole

Vecchiano (PI), 3 giugno 2025 – Acque comunica che nella giornata di ieri, lunedì 2 giugno, si è verificato un guasto sull’acquedotto che da Filettole e Lucca porta acqua al deposito di Avane e alla città di Pisa. La perdita è localizzata a Filettole sulla Strada Provinciale 30 Lungomonte Pisana, all’altezza del sottovia autostradale.

Al momento, e presumibilmente anche nelle prossime ore, il guasto non comporterà disagi all’erogazione idrica. Tuttavia la sua riparazione, resa necessaria dall’urgenza dell'intervento, comporterà alcune limitazioni al traffico.

Già dalla giornata di ieri, le modifiche alla viabilità si sono limitate all’istituzione di un senso unico alternato regolato da impianto semaforico. A partire da domani, mercoledì 4 giugno, per una durata indicativa di tre giorni, sarà necessario interrompere completamente il flusso veicolare nel tratto interessato. Anche il transito dei mezzi di sicurezza e soccorso verrà valutato di volta in volta, in base allo stato dei lavori.

Si segnala inoltre che, a causa della concomitante chiusura del ponte di Ripafratta, i residenti della località Laiano e di tutte le aree a nord del sottovia dovranno obbligatoriamente utilizzare la viabilità alternativa che prevede il passaggio dal comune di Lucca. Acque si scusa per il disagio e confida nella comprensione dei cittadini, sottolineando che l’intervento ha carattere di urgenza per la sicurezza e la funzionalità del servizio idrico.