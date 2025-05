Guadie di città compie 25 anni: "Un quarto di secolo per la sicurezza"

Un quarto di secolo. "Un giorno speciale per tutti noi – ha dichiarato Mariano Bizzarri Ollandini presidente del Corpo Guardie di Città - un giorno che segna una tappa fondamentale della nostra storia, un traguardo raggiunto insieme. 25 anni di impegno, di lavoro, di dedizione".

"Il 16 maggio celebriamo con orgoglio i 25 anni dalla nascita della s.r.l. Corpo Guardie di Città. Ricordo ancora con emozione l’entusiasmo di quel giorno del 2000, quando abbiamo dato vita a un progetto ambizioso: creare il primo e unico istituto di vigilanza di Pisa e per Pisa, con l’obiettivo di garantire sicurezza, fiducia e serenità ai cittadini e alle imprese del nostro territorio. Da allora, grazie all’autorizzazione della Prefettura e all’impegno costante di tutti coloro che hanno lavorato con noi, abbiamo costruito un punto di riferimento solido per la sicurezza dei pisani, affrontando ogni sfida con professionalità, passione e spirito di servizio. Il traguardo rappresenta non solo un motivo di orgoglio, ma anche uno stimolo a continuare con la stessa determinazione e con rinnovata energia il percorso intrapreso. 25 anni fa, abbiamo preso un impegno con la nostra comunità, con le famiglie e le imprese, con ogni singolo cliente che ha scelto di affidarsi a noi per la propria sicurezza. Il nostro motto, "La vostra sicurezza è la nostra professione", è diventato più di un claim o di una semplice frase. È il nostro impegno quotidiano. Ogni pattugliamento, ogni intervento, ogni situazione che affrontiamo insieme ci ricorda che la sicurezza non è mai un valore scontato, ma un bene prezioso".

"Abbiamo vissuto momenti di grande soddisfazione – prosegue – ma anche di sfide e difficoltà, che ci hanno reso più forti, preparati, uniti. Grazie a tutti coloro che hanno creduto in noi e ci hanno accompagnato in questi 25 anni di storia ma soprattutto al nostro personale, che con coraggio, dedizione e professionalità si impegna per garantire la sicurezza dei nostri clienti".