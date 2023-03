Green Heroes in scatola Menichetti sempre più azienda sostenibile con la colla ‘circolare’

È sempre più “green” l’anima Menichetti Glues & Adhesives di Fucecchio fresca di investitura del titolo di “Green Heroes” per la sua vocazione ecologica. "è un riconoscimento prestigioso - dice la titolare Meri Menichetti – per altro giunto in modo del tutto inaspettato che ci riempie di orgoglio". Green Heroes è l’iniziativa lanciata da Alessandro Gassmann nel 2019 realizzata con il supporto scientifico del Kyoto Club, organizzazione senza scopo di lucro, i cui membri sono imprese, associazioni e comuni impegnati nel raggiungimento degli obiettivi di riduzione dei gas serra fissati dal Protocollo di Kyoto. Questa organizzazione premia e esalta le aziende che si impegnano a ridurre il proprio impatto ambientale, economico e sociale mettendo in atto progetti per un uso consapevole e sostenibile delle risorse ambientali, riducendo gli sprechi, valorizzando gli ecosistemi e adottando pratiche economiche positive. La colla Menichetti proviene da materiale riciclato e con formulazioni 100% naturali, a base d’acqua, e quindi totalmente eco-friendly.

Una colla che riesce ad incollare “naturalmente”, rivelandosi biodegradabile già dalla sua materia prima e soprattutto dimostrandosi rispettosa di una logica di economia circolare. Per la Menichetti non è la prima medaglia “green”: già due anni fa l’Enea (l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile) la citò in un suo articolo come esempio nel campo di soluzioni eco-compatibili dove è rispettata perfettamente una logica di economia circolare basata sulle 3 erre: reduce, reuse, recycle. "Partendo da qui, l’azienda ha scritto buona parte della storia del packaging, all’epoca chiamato semplicemente “scatole – racconta Meri - fino a diventare market leader, prima in Italia e poi in Europa dal settore delle scatole da calzature, giochi e puzzle fino al packaging del lusso. Tutto questo senza mai tradire il proprio Dna di azienda “green” anche quando questa parola era solo un aggettivo della lingua inglese". Una realtà giunta alla quarta generazione guidata appunto da Meri (nipote del fondatore) e dai figli Edoardo e Cristiana che seguono le orme dei loro predecessori apportando le loro idee innovative e accettando le sfide contemporanee del mondo globale. Insieme alla famiglia Menichetti c’è la sua squadra di collaboratori (circa una ventina di persone suddivise tra produzione e uffici) che come una grande famiglia produce e vende la sua colla in Italia e all’estero. Non c’è un angolo del mondo dove non sia arrivata una scatola con il logo Menichetti, pura eccellenza del “Made in Italy”. Una storia aziendale di successo che si intreccia al nome della famiglia fatta di impegno, dedizione, intuizione e passione. Nata negli anni ’50 da Vincenzo Menichetti che fondò nella campagna di Fucecchio una “aziendina” nella quale produceva colla di origine proteica dai sottoprodotti di conceria, dando vita, senza saperlo, alla colla proteica. "Il titolo di Green Heros lo viviamo come un punto di partenza – conclude Meri – per sviluppare, con ancora più coraggio, le prossime sfide. La prossima è rivoluzionaria, ovvero arrivare alla sostituzione di colle sintetiche, derivate dal petrolio, in determinati campi di applicazioni dove le colle naturali non esistono".

S.R.