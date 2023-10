"Grave carenza di personale in Questura"

Vito Giangreco segretario provinciale del Siulp Pisa, denuncia: "La gravissima carenza di organico della Questura di Pisa e dei due Commissariati di Ps di Pontedera e Volterra" che "impedisce, di fatto, un efficace ed efficiente controllo del territorio dell’intera provincia pisana". Un controllo del territorio "che in molti casi viene espletato da una sola volante e con equipaggi per lo più composti da giovani agenti e spesso senza ufficiali di pg, talvolta ricorrendo all’istituto dello straordinario ed impiegando il personale di quel settore anche in servizi di op, aspetti che ci hanno spinto a chiedere chiarimenti al questore". Chiarimenti richiesti -continua il segretario del Siulp Pisa- "anche sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, a causa di alcune scelte inopportune". Chiarimenti, inoltre, su un fatto. "Nei giorni scorsi la Questura di Pisa è stata sottoposta ad una ispezione ministeriale inviata dal Dipartimento, spingendoci a chiedere urgenti rassicurazioni sull’effettiva situazione e su quanto riscontrato per tranquillizzare il personale, molto preoccupato, e per tutelarlo sotto l’aspetto della salute e della sicurezza". "Abbiamo chiesto assicurazioni – prosegue – anche sullo stato di difficoltà in cui versa l’Ufficio immigrazione che speriamo, nonostante il sacrificio quotidiano del personale, non imploda causando gravi ripercussioni sull’utenza". Giangreco chiede insistentemente ascolto e un intervento al questore. "Le ore di straordinario sono utilizzate spesso per sopperire alla carenza di organico, vengono pagate poco e con notevolissimo ritardo". "E siamo anche in attesa di conoscere le condizioni dell’asilo nido “Pantera Rosa” nella Caserma Mameli in via san Francesco che sembrerebbe aver subito danni di cui non conosciamo l’entità" (L’asilo è regolarmente aperto, si apprende, ndr). E annuncia "una riunione per determinare uno stato di agitazione".