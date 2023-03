Grandi pulizie a MardiVe I volontari raccolgono oltre 100 sacchi di rifiuti

Partecipata la consueta pulizia della spiaggia a Marina di Vecchiano svoltasi domenica 26 marzo sull’arenile vecchianese. Circa un centinaio di persone presenti all’evento organizzato dal Comune di Vecchiano, in collaborazione con l’Ente Parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli: hanno preso parte all’iniziativa di educazione ambientale gli assessori vecchianesi, molticonsiglieri del gruppo di maggioranza e tanti cittadini. La giornata si è svolta in collaborazione con Centro Ornitologico Toscano , WWF Alta Toscana, Consulta Comunale del Volontariato, Legambiente Toscana sezione di Pisa, LIPU: presenti con i loro volontari e volontarie. "Ringraziamo tutte le persone presenti sul nostro litorale per questo evento che ormai è diventato tradizionale per la comunità - dicono il sindaco Massimiliano Angori e l’assessora all’Ambiente, Mina Canarini – Abbiamo raccolto oltre 100 sacconi di rifiuti, ma non solo: sono stati rinvenuti, e portati via per idoneo smaltimento, rottami di due barche, un tubo enorme da fognature bianca, un frigorifero, una bombola da gas. Tra i rifiuti raccolti la parte del leone la fa la plastica, seguita dal vetro: a dimostrazione di ciò, i primi risultati della categorizzazione dei rifiuti, del progetto a cura di Legambiente, parlano di 1262 rifiuti raccolti, nei primi 100 metri di spiaggia a Bocca di Serchio, di cui il 96,7% è rappresentato dalla categoria dei polimeri artificiali, e cioè delle plastiche".

"Il ringraziamento va anche a Sea Sheperd – aggiunge Canarini – presente per il monitoraggio relativo al ritrovamento di materiale sanitario derivante dalla piena del fiume Serchio. E ovviamente un grazie alle associazioni della Consulta Comunale presenti. Grande il supporto da parte della Pubblica Assistenza di Migliarino, intervenuta con i mezzi fuori strada, fondamentali per rimuovere sacchi e materiale ingombrante. Un sentito ringraziamento anche al Circolo Arci La Vasca Azzurra di Nodica che alla fine della mattinata ha offerto a tutti coloro che avevano preso parte all’evento un semplice momento conviviale. E grazie anche alle associazioni ambientaliste intervenute, che hanno colto l’occasione per delimitare le zone da proteggere in vista della nidificazione del fratino. Una bella giornata, dunque, di educazione ambientale per ricordarci che il mare e la spiaggia sono nostri, sempre e in qualsiasi circostanza, un bene Comune in assoluto".