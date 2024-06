Grande successo per "L’ultima lettera di Yanez"

Ha riscosso grande successo al Teatro Nuovo l’opera teatrale "L’ultima lettera di Yanez" della drammaturga e regista pisana Annick Emdin. Lo spettacolo, codiretto da Carlo Scorrano, narra una storia d’amore e di resistenza in un’Italia oppressa dal fascismo e dalla guerra. Recluso in prigione, il partigiano Bruno (interpretato da Francesco Pelosini), nell’ultima notte di vita prima della fucilazione, immagina di scrivere una lettera alla sua Titti (interpretata da Cecilia Casini). Un grande intreccio psicologico nel quale i ricordi si mescolano con la cruda, ineluttabile realtà. Il pubblico ha accolto con un grande applauso lo spettacolo sia per la ricca sceneggiatura che per le belle interpretazioni.

Annick Emdin si è confermata ancora una volta donna di spettacolo di grande spessore offrendo al pubblico, con "L’ultima lettera di Yanez", l’occasione di vivere grandi emozioni frutto della robustezza del dialogo e della sapienza scenica.

Laureata in Discipline dello Spettacolo, con un master in drammaturgia ottenuto presso l’Accademia Silvio D’Amico, Annick Emdin ha al suo attivo già numerosi lavori teatrali di successo come sceneggiatrice oltre alla regia dell’opera di Giuseppe Piccioni "L’ombra del giorno".

Annick Emdin è anche autrice di due romanzi - "Io sono del mio amato" e "Il lupo di Skopie" – che rappresentano un suo filone artistico non secondario.