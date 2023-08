Gli universitari salgono a bordo Abbonamenti-bus low cost "Investire sul diritto allo studio"

Abbonamenti degli autobus a tariffe agevolate per gli studenti dell’università di Pisa per un altro anno, grazie alla proroga dell’intesa tra Comune, azienda regionale per il diritto allo studio, l’ateneo e Autolinee Toscane. Lo stabilisce la delibera di Giunta approvata in questi gironi che prevede il rinnovo della convenzione fino al 31 luglio dell’anno prossimo. Gli studenti con un Isee inferiore ai 36.151,28 euro pagheranno 16 euro anziché il costo ordinario di 35 e chi ha invece un Isee superiore ai 36.151,28 euro ne pagherà 22. Le agevolazioni si applicano anche agli studenti universitari, dottorandi, specializzandi, perfezionandi e visiting student di età uguale o superiore a 26 anni. "Un importante accordo – ha detto il sindaco, Michele Conti – che anche per quest’anno siamo riusciti a portare a termine, grazie all’ottima collaborazione interistituzionale tra Comune, Università, Diritto allo Studio e Autolinee Toscane. In una città dove risiedono circa 50 mila studenti universitari, l’impegno per garantire abbonamenti per gli studenti a tariffe agevolate è una priorità su cui investiamo per portare avanti azioni concrete di promozione della mobilità sostenibile". L’assessore con delega ai rapporti con l’Università, Frida Scarpa, ha aggiunto, che il "Comune ha stanziato 24 mila euro, per contribuire alle spese che andranno a coprire il costo agevolato degli abbonamenti". "Il diritto allo studio è un pilastro delle politiche regionali - ha osservato l’assessore regionale Alessandra Nardini - e la proroga degli abbonamenti a tariffa agevolata è la conferma dell’attenzione della Regione verso i servizi offerti agli studenti universitari di Pisa. Le risorse che abbiamo destinato al sostegno di questa misura sono un investimento sul futuro perché promuovono l’utilizzo dei mezzi pubblici e sono un ulteriore tassello a garanzia del diritto allo studio, una scelta che ci auguriamo possa contribuire anche all’ulteriore crescita dell’ateneo". Secondo il rettore, Riccardo Zucchi, "il rinnovo della convenzione è un passo ulteriore nell’impegno continuo dell’ateneo per migliorare l’esperienza degli studenti e favorire l’accessibilità ai servizi che contribuiscono al loro percorso accademico". Il Dsu, ha ricordato il presidente Marco Del Medico, "intende favorire una cultura dell’utilizzo del mezzo di trasporto pubblico in alternativa a quello privato per la riduzione del traffico cittadino". Per godere dell’agevolazione ciascun studente dovrà accedere al sito internet www-at-bus.it e registrarsi nella sezione ’Acquista’ richiedendo l’agevolazione ’Studente’.

A fronte dell’agevolazione tariffaria agli universitari, il Comune (quota del 15%), l’Università e il Dsu (quote del 42,5% ciascuno) corrisponderanno ad Autolinee Toscane a titolo di mancati ricavi, per ciascun abbonamento acquistato, la differenza fra il valore nominale dell’abbonamento mensile (ordinario o Isee) e il prezzo pagato dagli studenti, fino a un massimo di 138.565 euro.