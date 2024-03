Gli ex scavi archeologici?: "Un lago abbandonato"

Un "piccolo lago che attira zanzare" laddove c’erano gli scavi archeologici in piazza Andrea del Sarto, appena fuori da piazza del Duomo. È la denuncia dei residenti della zona che nelle prossime settimane metteranno in piedi una raccolta firme per chiedere un intervento al Comune di Pisa, di "bonifica e ripristino delle condizioni della piazza". Gli scavi archeologici partiti nel 2022 e terminati più di anno fa, avevano individuato pavimenti decorati con tessere di marmo che avevano permesso di riconoscere la presenza di una domus di età romana. Un’indagine condotta dal Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere dell’Ateneo, in un progetto inserito nello studio più ampio del suburbio pisano (Pisa Progetto Suburbio) e che aveva consentito agli archeologi di interrogarsi sui limiti tra i quartieri urbani e il paesaggio immediatamente esterno. Insomma, l’obiettivo finale degli scavi era stato quello di scoprire, divulgare e ampliare la conoscenza di quella che fu la Pisa romana.

Una volta terminato lo scavo, l’Università di Pisa, ha restituito il terreno, provvedendo alla copertura. Lo stato in cui è stata lasciata la piazza però ha fatto insorgere i residenti. "Non è possibile – denuncia il residente Alfredo Stussi -, che nessuno si sia accorto in tutto questo tempo, passando di qua, delle condizioni in cui versa l’area dove una volta c’erano gli scavi archeologici". Stussi, insieme ad altri residenti, infatti, denuncia come, specialmente nelle giornate di pioggia "si formi una grossa pozzanghera che attira zanzare, per non parlare dello stato di decoro di una piazza situata a meno di cento metri dal duomo". "Abbiamo mandato un e-mail – continua il residente – all’amministrazione comunale, senza però ricevere risposta. Non è una questione politica, il sindaco di Pisa, Michele Conti, ha recentemente fatto mettere in posa le piante in via Andrea Pisano, riqualificando la zona, un’operazione che noi del quartiere abbiamo apprezzato, ma ci chiediamo come residenti, come sia possibile che nessuno si sia accorto dello stato di degrado della piazza". Un senso di sfiducia dei residenti, che sperano in un intervento tempestivo di riqualificazione della zona.

Emdp