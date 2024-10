Gli eventi di oggi. Cybersecurity, videogiochi e archivi digitali

Ecco alcuni high-lights di oggi, all’Internet festival. Alle 18 alle Benedettine, “Lo sport ai tempi dei social“. Il panel con Filippo Macchi schermitore pluri medagliato a Parigi 2024 e il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo, esplorerà l’impatto dei social media sul mondo dello sport. Attraverso le esperienze dirette di atleti e figure pubbliche, discuteremo come i social network stanno trasformando la comunicazione sportiva, la relazione con i tifosi, le opportunità professionali e i rischi legati alla salute degli sportivi. Ecco il “Cybersecurity day“ (all’Unione industriale dalle 9.15). La cybersecurity impatta sulla vita di ogni giorno: dal lavoro alla privacy, dallo smartphone all’automobile, dai pagamenti elettronici alle app che usiamo quotidianamente.

Per accrescere la consapevolezza delle problematiche relative alla cybersecurity, torna il Cybersecurity day, l’appuntamento organizzato da Cnr-Iit, in collaborazione con l’Unione industriale pisana. Tra i relatori Fabio Martinelli (Cnr-Iit), Luigi Rebuffi segretario generale di European cybersecurity organization (Ecso), e Rocco De Nicola responsabile del Centro di competenza toscano per la cyber security. Introduce la giornata Andrea Passarella direttore Cnr-Iit. E poi alle Benedettine, l’evento “Crea il tuo videogioco“. Gli organizzatori di ’Fosforo’ dicono: "Dai sfogo alla creatività e sfida i tuoi amici. Stufo dei soliti videogiochi? Impariamo a programmarne uno tutto nostro. Presentazione poi, dalle 16 alle 16.30, del libro “Informatica Olivetti 1970-1998“, pubblicato dalle Edizioni di Comunità. Alla Normale, a partire dalle 10.30, si parlerà di "Archivi digitali" con il presidente della Regione, Eugenio Giani ed il direttore della Normale Luigi Ambrosio. Tra gli obiettivi della PA di questi ultimi decenni, quelli di semplificazione nei rapporti con i cittadini e di transizione al digitale, si attuano anche attraverso progetti di digitalizzazione di documenti e archivi che sono stati prodotti in anni passati e quindi in modalità cartacea. Sempre alla Normale, l’evento “Riflessi, applicazioni e sviluppi della legge 5G in Toscana“. Dal 2011 la Regione Toscana ha regolamentato l’ubicazione delle infrastrutture di radiocomunicazione, con lo scopo principale di garantire la tutela della salute umana e la salva-guardia dell’ambiente e del paesaggio.

Ca.Ve.