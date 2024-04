Gli eventi del fine settimana a Pisa e provincia

Fine settimana denso di appuntamenti a Pisa e provincia, nonostante il tempo incerto.

La Pisa Romana rivive sabato 20 aprile grazie al tour notturno 'Nerone Night Experience': tra videoproiezioni e contenuti audio originali, un'immersione nella città di 2000 anni fa con il walking cinema di 'Acquario della Memoria'. L'evento è realizzato con il supporto della Fondazione Pisa e del Comune di Pisa e con la collaborazione dello scrittore Sergio Costanzo e degli archeologi del Mappa Lab dell’Università di Pisa. Partenza alle 21 da Porta San Zeno ed arrivo alle 22.30 ai Bagni di Nerone, per informazioni e prenotazioni www.acquariodellamemoria.it, via whatsApp al 329-4786013, via mail ad [email protected]. Sabato e Domenica dalle 10 in poi torna l'evento storico a tema vintage della città, 'Pisa Vintage', arrivato alla 22° edizione, cornice la Stazione Leopolda di Pisa in Piazza Guerrazzi. La manifestazione è un appuntamento immancabile per gli appassionati del settore: ci saranno infatti circa 50 espositori qualificati da tutta Italia con abbigliamento, accessori, oggettistica, vinili e molto altro presenti non solo nel salone al chiuso ma anche nel piazzale esterno della Leopolda. Debutta la prima edizione del festival Dreamy Days a Vicopisano: due giorni dedicati alle arti del fumetto e dell’illustrazione, con eventi, mostre, incontri con gli autori, laboratori, performance e musica. Organizzato dalla fumettista Silvia Rocchi, dall’artista Daria Palotti e dall’educatore Matteo Nesti, l’evento mira ad accorciare la distanza tra artisti e pubblico attraverso la creazione di uno spazio di ascolto reciproco e di connessione tra più arti e discipline.

Come ogni terzo sabato del mese, l’Orto e Museo Botanico dell’Università di Pisa propone una visita guidata tematica, dedicata alle sue preziose collezioni vegetali per scoprire un patrimonio botanico unico, che muta nel corso delle stagioni. Dalle 15, visita guidata su prenotazione fino a esaurimento dei posti disponibili.

Dolcezza protagonista al ChocoMoments Pisa, dal 18 aprile al 1 Maggio in Largo Ciro Menotti rriva la XII edizione della Grande Festa del Cioccolato Artigianale, con stands sempre aperti.

.