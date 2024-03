Gli atleti olimpici scelgono Pisa: "Il canale dei Navicelli è perfetto"

Gli atleti olimpici scelgono Pisa per allenarsi in vista dell’edizione di Parigi 2024. In particolare il canale dei Navicelli, teatro di uno stage di allenamento dei fratelli Martin e Valent Sinkovic, assieme al loro coach Nikola Bralic e dei gemelli Anton e Patrik Loncaric, con il loro allenatore Tony Urlic. I Sinkovic sono il fiore all’occhiello del canottaggio croato, campioni olimpici nel "2 Senza" a Tokyo 2020, ma anche Rio 2016, quando vinsero il doppio.

"Siamo stati a Pisa quattro volte, mentre a Livorno due volte - commentano i fratelli Sinkovic -. La Toscana per noi è importante per la nostra preparazione. Ci alleniamo molto volentieri sul canale dei Navicelli, offre le condizioni ideali. Si è instaurato un ottimo rapporto negli anni e ci sentiamo a casa. Tra un allenamento e l’altro sfruttiamo i pomeriggio per visitare la vostra regione". I due atleti utilizzeranno una imbarcazione della Filippi Lido, l’azienda di Donoratico leader nella costruzione degli scafi olimpici da mare e da acque piatte. I Sinkovic anticipano già che daranno appuntamento per l’anno prossimo: "Vorremo essere qui anche il prossimo anno già per iniziare a preparare le Olimpiadi del 2028".

I gemelli Loncaric hanno un sogno nel cassetto: "Ci siamo trovati molto bene anche noi e il canale è perfetto - commentano i gemelli croati che faranno da sparring partner ai Sinkovic -. Speriamo di fare una buona figura alle Olimpiadi, il nostro sogno sarebbe partecipare alla finale". L’assessore allo sport Frida Scarpa è soddisfatta per questa partnership: "Pisa è anche sport di altissimo livello - dichiara l’assessore -. Siamo contenti che il canale sia stato scelto da una squadra così prestigiosa e campioni così affermati per allenarsi in vista delle Olimpiadi. Lo sport a Pisa è una presenza costante, così come le sinergie con le realtà del territorio. Questo permette alla città un giro di atleti e di iniziative importanti".

A Luciano Del Seppia, presidente di Port Authority, il compito di fare gli onori di casa per ospitare nelle strutture dei Navicelli gli atleti: "È un privilegio avere qui atleti di questo calibro - commenta Del Seppia -. Questa è la zona perfetta per la formazione di un atleta. Abbiamo in mente di trasformare questa struttura in un hub di formazione tra sport e lavoro. Infatti è allo studio la creazione di un protocollo d’intesa con il Comune di Pisa". Il canale dei Navicelli sarà protagonista anche per il 2024 con i suoi 17 chilometri, ospitando gare nazionali e internazionali di canottaggio, a partire dagli appuntamenti annuali per la gran fondo del canottaggio a sedile fisso e a sedile mobile.

Michele Bufalino