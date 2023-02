Gli appuntamenti Agbalt al Santa Chiara e Cisanello

Ricorre il 15 febbraio la giornata mondiale contro il cancro ingantile, istituita dall’Oms, promosso da Childhood Cancer International, la più grande rete di associazioni di genitori e di guariti da cancro pediatrico esistente nel mondo a supporto dei pazienti e loro familiari. Atti. La Federazione Italiana Associazioni Genitori e Guariti Oncoematologia Pediatrica – FIAGOP Onlus celebrerà la Giornata Mondiale contro il Cancro Infantile a Roma, presso la Sala Capitolare del Senato della Repubblica dove dalle 15:30 promuove il convegno “Un impegno per l’oncologia pediatrica – Diritti ed esigenze dei pazienti durante e dopo le cure”. I lavori saranno trasmessi in diretta streaming ai link webtv.senato.it, e www.youtube.comuserSenatoItaliano. Sul piano della sensibilizzazione pubblica, dal 13 al 19 febbraio Fiagop tornerà nei giardini e nei parchi di paesi e città con la quinta edizione della campagna di sensibilizzazione green solidale “Diamo radici alla speranza, piantiamo melograni”, e proseguirà la raccolta di sacche di sangue ed emoderivati presso i principali centri trasfusionali italiani attraverso l’iniziativa “Ti voglio una sacca di bene”. Su Pisa Agbalt il 14 febbraio alle 11aderirà all’iniziativa piantando dei melograni nel giardino del reparto di oncoematologia pediatrica del Santa Chiara e nel giardino delle scuole primarie Biagi, sempre alle 11. Mentre dalle ore 8,30 alle 10 in collaborazione con Avis, Agbalt sarà presente al centro trasfusionale di Cisanello per l’iniziativa “ti voglio una sacca di Bene”. Il 15 febbraio alle 16 Agablt parteciperà all’evento “Cuori in circolo” in collaborazione con Pacini Editore per presentare il libro “Parole in circolo” scritto da chi affronta la malattia e racconta il suo percorso, le paure e il coraggio, e del libro per ragazzi che educa al tema dell’oncologia pediatrica “L’albero di Zeno”.