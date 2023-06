Giugno Pisano, si aprono le danze: le tradizioni e una raffica di novità

Pisa, 2 giugno 2023 – Scocca l’ora del Giugno Pisano, tra convegni, incontri, viste guidate e concerti. Un ricco calendario di appuntamenti che - come tradizione vuole - avrà i suoi momenti clou nella Luminara (venerdì 16 giugno), nel Palio di San Ranieri (sabato 17 giugno) e nel Gioco del Ponte (sabato 24 giugno).

"Nonostante un’intensa campagna elettorale - dichiara il sindaco, Michele Conti – che ci ha visto impegnati a confrontarci con i cittadini quartiere per quartiere, non ci siamo fermati e abbiamo continuato a lavorare, impostando il lavoro con gli uffici per organizzare in tempi record questa nuova edizione del Giugno Pisano, il mese più importante dell’anno per Pisa sia per le tradizioni della città, che per l’offerta turistica che da queste può scaturire.

La ditta incaricata da alcuni giorni è già al lavoro per montare sui palazzi dei Lungarni le biancherie rinnovate, su cui saranno poi posizionati i nuovi lampanini testati nei due anni di pandemia e già utilizzati lo scorso anno, in grado di garantire una maggior durata di accensione. Prima faremo però il tifo per il Galeone Rosso pisano che oggi e domani sarà impegnato nella Regata delle Antiche Repubbliche Marinare che quest’anno si svolgerà a Venezia".

Ma vediamo il programma nel dettaglio: si parte questo fine settimana con la Regata delle Antiche Repubbliche Marinare Italiane che quest’anno si disputa a Venezia e che domani, dalle 18, sarà trasmessa in diretta su Rai 2.

Domenica 4 giugno, laboratorio creativo sulle Mura per bambini ispirato alle manifestazioni storiche con ritrovo alle 16 alla Torre del Catallo (biglietto 5 euro, consigliata la prenotazione) e lunedì 5 giugno, nella chieesa San Nicola, concerto di musica sacra e popolare dell’Allegro Choir of Kansa City alle 21.

Da mercoledì 7 a domenica 11 giugno, in piazza San Frediano va in scena il "Piccolo Festival della fiducia", dal titolo "Sappiamo ancora dire noi? - libri - idee - incontri" Promosso da Libreria Pellegrini con anteprima domani alle 21.30 in Piazza Dante al dehors Pasticceria Macchi con l’incontro con Eraldo Affinati su don Lorenzo Milani tra ieri e oggi.

Venerdì 9 giugno, sabato 10 giugno domenica 11 giugno, 16 giugno tappa nel Parco San Rossore, con performance itinerante Dentro e fuori la Villa del Gombo e sempre venerdì 9 alle 16 nell’Auditorium dell’Opera della Primaziale Pisana Pisa e il Mediterraneo: nuovi orizzonti a vent’anni dalla grande mostra curata da Marco Tangheroni convegno organizzato da Ammi Donne per la Salute, Fidapa Bpw Italia, Inner wheel Club di Pisa, Lions Pisa Certosa, Lions Clkub Pisa Host, Rotary Club di Pisa, Rotary Club Pisa Pacinotti, Rotary Club Pisa Galilei, Rotary Club San Giuliano Terme Leonardo Fibonacci, Soroptimist International Club Pisa.

Venerdì 16 giugno è la notte della Luminara di San Ranieri,mentre sabato 17, alle 19, si disputa in Arno il Palio di San Ranieri e domenica 18 alle 18 Partita benefica sotto la Torre all’Arena Garibaldi, organizzata da Romina Borracci, Lilt Associazione Provinciale di Pisa e Lilt Associazione Provinciale di Massa Carrara Opera tori Sanitari For Lilt, Veterani dello Sport PisaSpecial e Livorno for Special uniti per Lilt oltre ad artisti vari. Sempre domenica 18 alle 9 passeggiata inclusiva nel Parco di San Rossore, tappa toscana del Giro delle Cure Palliative Pediatriche a cura di Respirando ODV, Associazione famiglie e bambini medicalmente complessi. Sabato 24 giugno Lungarni cittadini e Ponte di Mezzo Gioco del Ponte. Ponte di mezzo diviene teatro di scontro tra le due parti della città e i “combattimenti” tra “magistrature” accendono gli animi dei cittadini. Sfida coinvolgente fra Tramontana e Mezzogiorno. Inizio corteo storico alle 19 e Inizio “combattimenti” alle 21.