"Giudice toscana della Corte orgoglio della nostra terra"

"La Corte costituzionale ha riconosciuto alle persone single il diritto all’adozione internazionale. Credo sia un passo di civiltà e mi auguro che presto cada anche il muro per quanto riguarda le adozioni nazionali e il diritto alle adozioni per le coppie dello stesso sesso. Gli spazi di amore e di cura devono essere riconosciuti tutti, con pari dignità: è l’amore che serve a crescere bambine e bambini felici". Lo ha detto l’assessora regionale Alessandra Nardini commentando la sentenza storica che ha aperto alle adozioni internazionali per i singoli. "Sono orgogliosa che sia stata una magistrata toscana, Raffaella Brogi, ad aver permesso questo progresso rivolgendosi al tribunale contro il divieto di adozione internazionale per i single. Davvero una bella notizia in questi tempi bui per i diritti". Sul territorio pisano i minori adottati residenti nel 2023 erano 143, quattro le nuove adozioni effettuate nei primi otto mesi del 2023 (da gennaio ad agosto). Dati resi noti nell’ambito dell’evento "Aggiungi un posto?", organizzato da Sds zona pisana e Comune. Trenta, invece, le coppie valutate e in attesa di adozione. Per quanto riguarda gli affidi, invece, i dati fotografano il seguente quadro: dall’inizio del 2023 sono stati 59 di cui 28 affidi sono stabili all’interno di un nucleo familiare, mentre 8 in cui il minore vive con la famiglia affidataria solo per alcuni giorni la settimana o in orario diurno. Gli affidi intrafamiliari (quando il minore è affidato all’interno della rete parentale) erano stati 23. Sedici, invece, le coppie o i single che avevano dato la loro disponibilità ad accogliere in affidamento un minore.

I.V.