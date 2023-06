Giorni di Tuono: il festival nel nome del talento pisano

Nove location per tre giorni di fumetti, film e concerti: così Pisa ricorda uno dei "suoi figli" sfortunati ma di cristallino e riconosciuto talento, Andrea Paggiaro in arte Tuono Pettinato. Dl 9 all’11 giugno, la Fondazione Tuono Pettinato ci regala una un florilegio di iniziative che ricordano il fumettista pluripremiato col Premio Satira di Forte dei Marmi, al Gran Guinigi di Lucca Comics, e col Premio Boscarato al Treviso Comic book festival. Tra gli ospiti: Silver, protagonista di un evento dedicato ai 50 anni di "Lupo Alberto", Sio che presenterà con Francesco Guarnaccia e Matilde Simoni il suo nuovo progetto d’animazione "Mega Tree Majokko", Gianluca Costantini, il disegnatore dell’immagine più iconica di Patrick Zaki considerato fra i massimi esponenti italiani del graphic journalism e Fumettibrutti, tra le più incisive autrici del nuovo fumetto italiano e poi un omaggio a Bonvi. Lia Remorini, madre di Andrea e anima della Fondazione Tuono Pettinato, dice: "Andrea amava i fumetti, il cinema e la musica e così abbiamo organizzato una serie di eventi che lo rappresentano qui nella sua città, nei suoi luoghi abituali". "Sì Andrea era un pisano autentico – interviene Guido Siliotto della Fondazione – e aveva i suoi luoghi del cuore, luoghi fonte di ispirazione". Tra i posti preferiti c’era quello dell’Arsenale. Antonio Capelluto dell’associazione cinematografica dice: "Andrea era solito "saccheggiare" alcuni film per dar vita ai suoi disegni e fumetti. Il suo capolavoro Corpicino prende spunto poprio dal cinema".

Tra gli eventi principali, alMuseo della Grafica sarà allestita la mostra di tavole originali tratte da "Corpicino", in occasione della 39esima attesissima ristampa curata dalla casa editrice Coconino Press. Ma ci sarà spazio anche ad un’altra importante iniziativa editoriale: la ristampa a cura della Fondazione di "Alluvioni a catinelle", ultimo lavoro disegnato da Tuono Pettinato, su sceneggiatura di Francesca Riccioni. Il festival ospiterà numerosi incontri ed eventi che celebreranno il fumetto. Tra gli ospiti Silver, che sarà protagonista di un appuntamento dedicato ai 50 anni di "Lupo Alberto. E poi Sio, che presenterà assieme a Francesco Guarnaccia e Matilde Simoni il suo nuovo progetto d’animazione "Mega Tree Majokko". Da non perdere l’omaggio a Bonvi, che verrà ricordato nel corso di un incontro con la figlia Sofia Bonvicini, in un evento dedicato a "Nick Carter" tra Tv e fumetto. E poi zio alla musica con i concerti di MalClango, Disquieted By e Reverend Knopf e il dj set di Dottor Pira -, e al cinema, con una "Maratuona" dedicata ai film che hanno ispirato la realizzazione di "Corpicino". Info: www.fondazionetuonopettinato.it.

Carlo Venturini