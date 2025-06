“Giorni di tuono”: a Pisa la quarta edizione del festival di fumetti, musica e cinema

A quattro anno dalla morte di Tuono Pettinato, il suo ricordo continua a rivivere nel Festival Giorni di Tuono, giunto alla quarta edizione. L’evento, organizzato dalla Fondazione Tuono Pettinato, istituita da amici e familiari in seguito alla prematura scomparsa del celebre fumettista pisano, toccherà vari luoghi della città. A partire da domani, il “proverbiale sguardo sornione e ironico” di Andrea Paggiaro, il vero nome di Tuono Pettinato, tornerà a popolare gli spazi nei quali si terranno mostre, conferenze e proiezioni.

Le attività si svilupperanno dal Museo della grafica alla Biblioteca Comunale SMS, passando per gli spazi di Cineclub Arsenale, Circolo Caracol, Cantiere Sanbernardo, Studio Gennai e La Nunziatina. Un programma ricco di ospiti ed eventi, ognuno dei quali ad ingresso gratuito, in grado di coinvolgere grandi e piccini. Particolare attenzione anche ai ragazzi e alle ragazze delle scuole del Comune di Pisa, coinvolti nel laboratorio “Magnifici Lavativi”, un corso di fumetti con insegnanti d'eccezione come Alice Milani, Giovanni Timpano e Francesco Catelani. I disegni realizzati durante gli incontri verranno esposti all’interno della Biblioteca Comunale SMS.

Il programma dell’evento

Nel corso della tre giorni, Paggiaro verrà ricordato anche quest'anno con una mostra di tavole originali presso il Museo della Grafica. Lì, saranno esposte le illustrazioni di “Non è mica la fine del mondo”, fumetto sul cambiamento climatico scritto nel 2017 a quattro mani con Francesca Riccioni. All’interno dello Studio Gennai, inoltre, Francesca Ghermandi, autrice del manifesto del Festival, esporrà le tavole tratte da “I misteri dell'Oceano Intergalattico” e presenterà “Babbo dove sei?” in un incontro sul tema delle autobiografie a fumetti con le autrici Alice Milani e Virginia Tonfoni.

Ad arricchire il programma due panel dal titolo “Grandi artisti moderni e contemporanei nel fumetto italiano” e “Charlie Hebdo: la satira a 10 anni da un attentato”. Il primo incontro, realizzato in collaborazione con la rassegna “Fumetti & Popcorn”, ospiterà in dialogo Paolo Bacilieri, Sakka, Sarah Mazzetti, Maicol&Mirco e Otto Gabos. Il secondo panel, invece, vedrà Vauro, Mario Natangelo, Emiliano Pagani e Valentina De Poli dialogare sul tema della satira, e si svolgerà a La Nunziatina domenica 15 giugno a partire dalle 19.00.

Portabandiera della contaminazione tra fumetti, musica e cinema saranno, infine, Gianluigi Toccafondo e Roberto Recchioni. Sabato 14 giugno, a partire dalle 21.00 i due artisti presenteranno “Shin Nosferatu” e “La voce delle sirene”, in un intreccio tra arti capace di incantare grandi e piccini. Per la musica dal vivo, spazio all'elettronica di Mat64 e Dottor Pira e al noise sperimentale di OvO, che si esibiranno venerdì 13 e domenica 15 giugno, a partire dalle ore 22.00, negli spazi messi a disposizione da Circolo Caracol e Cantiere Sanbernardo. Sempre nei locali di Cantiere Sanbarnaba, dalle 20.30 di venerdì 13 troverà spazio la mostra “Muri resistenti”, curata da Alessandro De Rosa, raffigurante graffiti a tema Resistenza in collaborazione con Anpi.

Il programma completo può essere consultato sul sito www.fondazionetuonopettinato.it