Giorni da bollino rosso in Valdera e nel Cuoio. Poco refrigerio al mare. Respira la Valdicecina

La calda estate di Pisa non accenna a calmarsi, anche se, almeno per questa settimana, il peggio è passato. Ieri è stata infatti una giornata da bollino rosso in tutta la provincia, con temperature che arrivavano anche a 37 gradi: condizione che però, già da domani, dovrebbe migliorare. Secondo i dati di Meteo.it, la zona più calda di tutta la provincia di Pisa è il Comprensorio del Cuoio, dove le temperature medie settimanali non scenderanno mai al di sotto dei 34 gradi. Gradino più alto del podio per Santa Croce sull’Arno, con una media settimanale di 35.1°, al quale segue Castelfranco di Sotto con 34.6°. Il resto del Cuoio non se la passa molto meglio: sotto la rocca di San Miniato la temperatura settimanale sarà mediamente 34.4°, stessa situazione a Montopoli in Val d’Arno, mentre migliora leggermente a Santa Maria a Monte, dove non si va oltre i 34.2°. Zona calda anche la Valdera, soprattutto nei comuni centrali. Pontedera, dopo aver toccato ieri i 37 gradi, si prepara a dei giorni più freschi, con una media settimanale di 34.4°. Stesse temperature a Calcinaia, Ponsacco e Bientina, mentre è lievemente più fresca l’Alta Valdera, che fino a domenica il termometro toccherà mediamente i 33.9°. Il sole batte più forte sui Giganti di Peccioli, che in tutta la zona è l’unico comune dove la media è oltre i 34°. Anche i paesi nel pisano soffrono il caldo soprattutto oggi e domani dove si toccano delle punte di 36-37 gradi, per poi scendere, anche se non troppo. Vicopisano è il Comune più caldo, in testa con una media settimanale di 34.4°, segue Cascina (34°), Calci (33.7°), San Giuliano Terme (33.1°) e infine Vecchiano (32.8°). La situazione è lievemente migliore nel capoluogo e sul lungomare da Marina a Calmbrone, dove i dati dicono che la temperatura media settimanale sarà di 33.4°. È invece la Valdicecina la zona più fresca, si fa per dire, di tutta la provincia. Il caldo più afoso si registra a Riparbella, dove la media è di 32.3°, mentre nell’entroterra la situazione migliora a Pomarance (31.7°) e soprattutto Volterra, unico comune dove le temperature scendono sotto i 30 gradi e la media settimanale arriva a 29.3°.

Mar. Fer.