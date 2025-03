Giornate Fai I luoghi pisani

Tornano il prossimo weekend, il 22 e 23 marzo, le giornate Fai di Primavera, il più importante evento di piazza in Italia dedicato alla valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico, giunto alla sua 33esima edizione che quest’anno coincide con i festeggiamenti per i 50 anni dalla fondazione del Fai. Per quanto riguarda il nostro territorio, sono previste tre aperture che coinvolgeranno diversi Comuni: la prima riguarda le corti e la chiesa San Domenico a Pisa, un affascinante viaggio nel tempo attraverso un’area che oggi è delimitata da Corso Italia, via Pascoli e via Turati. Gli apprendisti ciceroni dell’Iis Pacinotti racconteranno la straordinaria vita di Chiara Gambacorti, affiancandosi alle tele del Tempesti che illustrano gli episodi salienti della sua esistenza. Sabato apertura dalle 15 alle 19, domenica dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 19 (ultimo ingresso alle 18). La seconda apertura, a Cascina, riguarda la Pieve di S. Maria Assunta affiancata dalla cappella barocca del santissimo sacramento, il campanile antistante e l’oratorio di S. Giovanni Battista. La visita, guidata dagli apprendisti ciceroni Iis Pesenti di Cascina, si propone di far scoprire aspetti ancora poco esplorati della storia e della cultura del borgo e del suo territorio, rappresentati in modo significativo dal complesso di edifici della pieve e degli oratori. Durante il tour i visitatori avranno non solo la possibilità di ammirare la bellezza di questi luoghi ma anche di conoscere le trasformazioni che hanno subito nel corso del tempo. Apertura sabato e domenica dalle 14 alle 17.30. Terza apertura in programma a Pontedera alla fabbrica di cioccolato "Amedei Toscana": sarà possibile visitare la sede storica dell’azienda situata in un’antica fonderia di ghisa. I visitatori saranno accompagnati dal personale di Amedei in un affascinante viaggio alla scoperta dei processi produttivi che danno vita ai loro celebri prodotti (i macchinari non saranno in funzione per motivi di sicurezza e igiene). Al tour seguirà una degustazione dei prodotti Amedei. Alla fine, i visitatori potranno acquistare i prodotti direttamente nel negozio in fabbrica, usufruendo di una speciale promozione riservata all’occasione. Apertura dalle 10 alle 16, domenica dalle 10 alle 12. Per partecipare alla visita "Amedei Toscana" è necessario essere iscritti Fai e aver effettuato la prenotazione a questo link https://faiprenotazioni.fondoambiente.it/evento/amedei-toscana-51729. Per info [email protected].

S.T.