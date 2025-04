Giornata straordinaria all'ippodromo di San Rossore con il 135° premio Pisa

Domenica scorsa l’ippodromo di San Rossore ha vissuto una straordinaria giornata con la disputa del premio 135° premio Pisa e altre importanti prove. Il pomeriggio è stato valorizzato anche dalla presenza del sottosegretario Patrizio La Pietra che ha preso visione della realtà di San Rossore in una delicata fase di riconsiderazione dell’intera ippica nazionale e dei suoi reali valori. Tutto ciò non deve però farci dimenticare che la riunione di corse continua; si corre infatti questo pomeriggio e anche il prossimo giovedì.

Nel programma odierno sono al centro due corse ognuna delle quali ha un significato particolare. Nel premio "Croce Rossa Italiana - Comitato di San Giuliano-Pontasserchio" si celebra il prezioso servizio di assistenza prestato ogni anno all’ippodromo di San Rossore. Sulla distanza dei 1200 metri si confrontano sette velocisti. My Mix ha qualità ma potrebbe non bastare contro la grinta di Lethal Spirit che è montato dal leader dei fantini Dario Di Tocco. L’altra corsa di rilievo è dedicata a Giampiero Celati, handicap sui 1500 metri, nella quale si esalta invece un giornalista ippico che fu anche scrittore di successo (da “Purosangue al dissellaggio” a “Il brivido della sommessa”). Celati fu infine lo speaker storico degli ippodromi di San Rossore (dal 1964 al 1983), Livorno e Grosseto. Restano indimenticabili le sue cronache su “Lo Sportsman” della grande festa che, ogni estate, i conti Mario e Claudio Tolomei davano nel loro castello in Maremma per presentare ai numerosi ospiti il loro nuovo stallone e le loro fattrici. Dieci i cavalli al via con Dario Di Tocco ancora possibile protagonista, in questa occasione in sella a Drag Lift; Black Jack Rumble e Moakado possono essere pericolosi.

Sei corse in programma, si inizia alle 14,55; questi i nostri favoriti: I corsa: Council of Windsom, Half July, Rione Terra; II: Kodiac Blue, Goinga Fast, Brazen Air; III: Lethal Spirit, My Mix; IV: Miss Coole, Fillide, Grinfia; V: Favorito, Holy Day, Comunque Bella; VI: Drag Lift, Balck Jack Rumble, Moakado.