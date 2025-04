Giornata mondiale della Terra. Pulizia sul litorale di Calambrone

Domani è in programma l’evento nazionale “Earth Day - Giornata della Terra” organizzato, con il patrocinio del Comune di Pisa, dalle sezioni locali della Onlus Plastic Free con l’obiettivo di effettuare una pulizia straordinaria. Il punto di ritrovo è al Bagno “La Rondine” a Calambrone e si può partecipare visitando il sito www.plasticfreeonlus.it e registrandosi all’evento. "Anche Pisa - dice l’assessore all’ambiente Giulia Gambini - è protagonista di una delle iniziative promosse da Plastic Free Onlus per la l’edizione numero 55 della Giornata Mondiale della Terra, in particolare attraverso l’iniziativa di raccolta dei rifiuti in programma sulla spiaggia di Calambrone domattina. Come amministrazione comunale crediamo fortemente nel valore delle politiche di sensibilizzazione della cittadinanza perchè attraverso l’educazione si può arrivare alla piena consapevolezza che la tutela ambientale è un grande lavoro di squadra nel quale ciascuno ha una grande responsabilità e ognuno ricopre un ruolo fondamentale per la comunità".

L’evento è giunto alla sua cinquantacinquesima edizione ed è stato indetto dalle Nazioni Unite per sensibilizzare la popolazione mondiale sulle condizioni in cui versa il nostro Pianeta e su cosa poter fare per salvaguardarlo. Al centro dell’edizione 2025, il tema “Il nostro potere, il nostro Pianeta”, ovvero una riflessione sulla crisi climatica, sullo sfruttamento delle risorse naturali e sulle energie alternative. L’invito a partecipare è esteso a tutti i cittadini, famiglie, giovani, adulti, e chiunque abbia desiderio di fare una azione concreta per l’ambiente e divertente allo stesso tempo.