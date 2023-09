"Giornalismo sportivo", premiato Marco Lepri

Un premio prestigioso per il nostro giornalista Marco Lepri (nella foto). Si è tenuta martedì mattina la quarta edizione del "Premio al giornalismo sportivo San Michele città di Pisa", rassegna giunta al suo quarto anno e tenuta con il Patrocinio del Comune di Pisa, della Regione e dell’Ordine Regionale dei Giornalisti. Questa edizione è stata dedicata al volley ed in particolare al giocatore Fabrizio Nassi, scomparso nel 2009, cavaliere al merito sportivo per l’argento mondiale conquistato al Roma nel ‘78 e capitano dei “Gabbiani d’Argento”. La commissione presieduta dal sindaco Michele Conti e dall’assessore allo Sport Frida Scarpa, ha stabilito all’unanimità di conferire il premio ai giornalisti Lorenzo Dallari e Carlo Gobbi, recentemente scomparso. Presenti alla premiazione le eccellenze di questo sport, atleti, ex atleti e giornalisti provenienti da Pisa e provincia.

Due i nomi illustri premiati: Marco Bracci, pluridecorato campione del volley e attualmente coach FGL-ZUMA e Sabrina Bertini, campionessa iridata ex atleta ora responsabile tecnico del settore giovanile FGL-ZUMA. Riconoscimento dovuto anche alle due firme autorevoli del giornalismo pallavolistico locale il nostro Marco Lepri de La Nazione e Davide Ribechini de Il Tirreno - Sport.