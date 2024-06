Gioco del Ponte, Largo Ciro Menotti si colora di bianco rosso

Pisa, 1 giugno 2024 - «Un piccolo sogno diventato realtà». Con queste parole la Magistratura del quartiere San Francesco commenta in una nota l'evento che si è tenuto ieri sera in Largo Ciro Menotti, la prima cena di quartiere dopo oltre trent'anni. «Abbiamo colorato di bianco rosso Largo Ciro Menotti - si legge ancora nella nota - e dato il via tutti insieme ad una tradizione che cercheremo di rendere sempre più importante e sempre più partecipata».

Un'iniziativa che è stata fortemente voluta dalla Magistratura di quartiere con l'obiettivo di consolidare il senso di comunità in vista del Gioco del Ponte che si terrà quest'anno il 29 giugno, come da tradizione l'ultimo sabato del mese.

Una serata all'insegna della condivisione e della convivialità, che ha visto partecipare circa 160 persone, non soltanto i componenti della squadra, ma anche amici e appassionati del Gioco, e che è stata realizzata grazie al contributo del ristorante 'I condotti' e della pasticcera Lando che hanno fatto da sponsor. Presenti anche famiglie e bambini, nella speranza di tramandare alle generazioni future tradizioni storiche che fanno parte del patrimonio culturale pisano.

«Ringraziamo il Comando di Tramontana - si legge ancora nella nota - e l’amministrazione comunale che ci ha sostenuto con grande entusiasmo, oltre naturalmente a tutti i partecipanti e ai volontari che hanno dimostrato che il quartiere è qualcosa di più di un semplice luogo geografico. Un ringraziamento speciale anche ad Aero Club per aver messo a disposizione il premio della lotteria e al fotografo Stefano Bellini per aver immortalato la serata con i suoi scatti. Ovviamente grazie anche alla nostra Squadra, che, siamo sicuri, ci darà delle grandi soddisfazioni, lottando fino all’ultima goccia di sudore per tenere alto l’onore del quartiere».

Il prossimo appuntamento verso l'attesa manifestazione di fine giugno si terrà sabato 15 e coinvolgerà tutte le squadre di Tramontana, che si troveranno in borgo con banchetti e spazi espositivi. L'evento sarà realizzato in collaborazione con i commercianti di Borgo Largo, Borgo Stretto e Largo Ciro Menotti: una sinergia di forze e azioni per sollecitare la partecipazione di tutti i cittadini all'evento e rafforzare il senso di appartenenza alla città e ad una delle sue tradizioni storiche più sentite e attese.