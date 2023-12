Giocattolo e libro sospeso. Oltre 600 regali raccolti finora

"Natale sospeso" Caritas diocesana: a meno di due settimane dall’avvio superata quota 600 regali tra libri e giocattoli. Don Morelli: "Numeri che danno ossigeno alla solidarietà. Natale sia occasione di azione solidale verso i più bisognosi". "Una macchina della solidarietà che trova nel suo potente motore i volontari e le volontarie che in questi giorni si stanno dando un gran da fare nei locali messi a disposizione dall’arcivescovado". La rete si estende anche all’area San Giuliano Terme-Vecchiano con l’ingresso di un nuovo negozio, la cartolibreria Rosa e nero in via Di Vittorio (nel tratto che dalla rotatoria arriva al ponte sul Serchio) a Pontasserchio che aderisce al “Libro sospeso” e al “Giocattolo sospeso”. A meno di due settimane dall’avvio dell’iniziativa, è stata superata abbondantemente quota 600 regali tra libri e giocattoli. I volontari sono al lavoro per l’impacchettamento e l’inizio della distribuzione a giovani e giovanissimi (fascia 0-18 anni) delle famiglie seguite e supportate dalla Caritas pisana. La raccolta è attiva fino al 22 dicembre.

Sul sito www.lanazione.it/pisa, l’elenco completo di chi ha aderito. Per le librerie e i negozi di giocattoli che desiderano aderire è possibile scrivere al seguenti recapiti: [email protected]; 050 560952; Oppure compilando il "modulo di Google" nell’apposita selezione.