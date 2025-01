Gestione delle risorse idriche e parità di genere: alle Bendettine il workshop di Unipi

Pisa, 27 gennaio 2025 - Da domani, martedì 28 gennaio a venerdì 31 gennaio presso il Polo Congressuale Le Benedettine (in Piazza S. Paolo a Ripa D'Arno 16, Pisa) si terrà il primo workshop internazionale dal titolo "Water & Gender". L'evento è organizzato dal Dipartimento di Scienze della Terra e dal Comitato Unico di Garanzia dell'Università di Pisa in collaborazione con il World Water Assesment Programme dell'UNESCO (UNESCO-WWAP), con il supporto tecnico scientifico dell’Ufficio per l’Eguaglianza e le Differenze di Ateneo, e riunirà scienziati/e, figure politiche e professionisti/e per esplorare le barriere all’uguaglianza di genere nel settore idrico e sviluppare soluzioni concrete.

Nonostante le importanti iniziative politiche internazionali che promuovono l’uguaglianza di genere nell’ambito delle risorse idriche, le donne sono ancora sotto-rappresentate nei processi decisionali a tutti i livelli, dagli organi di gestione delle acque nazionali e transfrontaliere, alle utilities locali. Questa disparità contribuisce a un accesso diseguale alle risorse idriche e a dinamiche di potere sbilanciate, in particolare nei paesi a basso e medio reddito, ma anche nei paesi ad alto reddito.

Per questo motivo, il workshop mira a promuovere un approccio più inclusivo alla gestione delle risorse idriche, dando priorità all’uguaglianza di genere e all’empowerment delle donne. L’incontro si inserisce negli impegni assunti durante la Conferenza delle Nazioni Unite sull’Acqua del 2023 e nel quadro dell’appello globale all’azione lanciato da Unesco e da una coalizione di stakeholder promossa da UNESCO-WWAP nel 2021 (Multi-stakeholder Coalition to accelerate gender equality in the water domain), con l’obiettivo di raggiungere la parità di genere entro il 2030.

Il rapporto mondiale sullo sviluppo delle risorse idriche del 2026 affronterà l'intersezione tra la gestione delle risorse idriche e l'uguaglianza di genere, sottolineando la necessità di un’azione decisiva per colmare il divario di genere nel settore dell’acqua. L’evento offrirà quindi un’opportunità unica di scambio di conoscenze e di discussioni significative per superare le attuali barriere e promuovere una partecipazione equa nel settore idrico.