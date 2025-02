Genere e salute Domani lezione inaugurale

Domani alle 15 nell’aula magna storica della Sapienza, lezione inaugurale del Corso di Perfezionamento in Genere e salute, attivato dal Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale dell’Università di Pisa. Un corso per formare figure professionali operanti nell’ambito clinico (personale sanitario, personale amministrativo, operatori/trici dell’area legale), e fornire chiavi di lettura innovative e strumenti di approfondimento a laureate e laureati in area medica e delle scienze sociali, con riferimento all’impatto delle differenze sessuali e di genere. Partecipano per l’Ateneo pisano Giovanni Paoletti, prorettore alla didattica, Renata Pepicelli, delegata del Rettore per le politiche di genere, insieme a Federico Gelli, Direttore Sanità Welfare e Coesione sociale Regione Toscana. Seguono gli interventi di presentazione dell’iniziativa della professoressa Elettra Stradella e il professore Paolo Mannella. Nel pomeriggio tavola rotonda moderata dalla giornalista Silvia Bencivelli con le professoresse Liliana Dell’Osso, Università di Pisa, Irene Cetin, Università Statale Milano, Lorenza Driul, Università di Udine.