Gemellaggio tra Calci e Padula per valorizzare le Certose

Sabato 25 novembre 2023 è stato confermato, nel refettorio della Certosa di Calci, il Patto di Gemellaggio tra la Certosa di San Lorenzo di Padula (Salerno) e la Certosa di Calci. Prende così il via la promozione congiunta delle due splendide realtà architettoniche e museali. La sottoscrizione ufficiale del “Patto di Gemellaggio” era stata siglata a Padula l’11 gennaio 2020 su iniziativa dell’associazione ‘Amici del Vallo di Diano e del Cilento in Toscana’ Lo scopo è mettere in contatto due realtà geograficamente distanti custodi di un patrimonio culturale comune, quale quello certosino. L’obiettivo è i favorire conoscenza e divulgazione delle ricchezze storiche, artistiche e naturalistiche dei due monumenti tramite scambi culturali, visite guidate e convegni. Il fine è avviare una promozione integrata delle due Certose, così che i visitatori dell’una e dell’altra possano scoprire l’altra splendida realtà culturale. Si tratta del primo gemellaggio di due Certose in Italia. Come esplicitato nel Protocollo di Intesa, l’iniziativa vuol rappresentare una prima pietra di un percorso che porti, ad aggiungere, nel tempo e con le medesime finalità, altre Certose a questo “patto”. Per l’occasione Calci ha accolto una delegazione da Padula che comprende rappresentanti della Certosa di San Lorenzo e dell’amministrazione comunale.