La storia incredibile: il gatto smarrito torna a casa dopo 11 anni. “Cerchiamo chi lo ha accudito”

Pisa, 27 gennaio 2025 – Undici anni fa era sparito da casa e la sua famiglia adottiva lo aveva cercato invano, in lungo e in largo per le strade del quartiere Porta a Lucca, rassegnandosi poi all’idea di averlo perso per sempre.

Invece chissà in quale universo parallelo era finito in tutto questo tempo il gatto Felix, un micio maschio, nero con il muso bianco che - dopo ben undici anni - ai primi di gennaio è ricomparso nel giardino della villetta dei suoi padroni, mostrando di riconoscerli e dispensando fusa, come se fosse stato fuori appena un’ora.

A raccontare questa storia che ha dell’incredibile, sono le volontarie che si occuparono di lui e che, nella primavera del 2014, lo raccolsero cucciolino nato nella in una colonia felina ai vecchi macelli e lo curarono prima di darlo in adozione alla famiglia Lorenzoni di Porta a Lucca.

Nei suoi primi mesi con loro, Felix venne sterilizzato, vaccinato e curato, vivendo libero con accesso al giardino della villetta. Un giorno però, improvvisamente, non ha fatto più ritorno a casa, è letteralmente scomparso.

Per anni, la famiglia non ha smesso di cercarlo. Dopo tre anni di tentativi, però, persa ogni speranza hanno deciso di adottare una nuova gattina, Wendy, che da allora vive con loro.

Eppure, contro ogni aspettativa, nelle prime settimane del 2025, dopo ben 11 anni, Felix è ricomparso proprio lì da dove se n’era andato, nel giardino della sua vecchia casa. È in buone condizioni e torna quasi ogni sera “per cena”, mostrando affetto e riconoscenza verso chi ha saputo aspettarlo per così tanto tempo.

La famiglia ritrovata crede che Felix sia stato adottato e curato da qualcun altro durante questi anni. Per questo motivo, cerca di mettersi in contatto con chi, in questi anni, si è preso cura di lui.

“Vogliamo capire la gestione del gatto – racconta la signora Angela, la proprietaria – e, se necessario, riaccoglierlo definitivamente a casa nostra. Ma non vorremmo che le persone che lo hanno accudito, magari lo stiano cercando e siano preoccupati e angosciati come lo siamo stati noi quando è sparito”. Di qui l’appello, social e cartaceo: “se qualcuno riconosce Felix o ha informazioni utili, è invitato a contattare Angela al 347 1951266. La storia di questo gatto speciale dimostra che a volte, anche dopo tanto tempo, la vita sa regalarci sorprese incredibili”.