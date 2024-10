Quando il gatto scatta sulla fascia: un’azione da Serie A allo stadio Franchi

Firenze, 29 ottobre 2024 – Accade l’incredibile domenica 27 ottobre, durante l’incontro fra Fiorentina e Roma. Sul campo dello stadio Franchi compare un gatto durante il secondo tempo. Il felino scatta sulla fascia e, dopo lo smarrimento iniziale, riesce a guadagnare l’uscita. Strappando anche gli applausi al pubblico.

Di certo, è un micio che ha portato fortuna alla squadra di Palladino, che ha vinto in maniera convinta 5-1 contro i giallorossi, innescando anche un’ulteriore crisi sportiva per la squadra capitolina. Ma come è entrato il gatto allo stadio Franchi?

E’ possibile che il maxi cantiere per la ristrutturazione abbia permesso alla bestiola di infilarsi da qualche pertugio. Senza che nessuno, visti i ponteggi e i cantieri, si sia accorto di lui. Chissà, magari era nello stadio da tempo. E si è voluto prendere il suo quarto d’ora di celebrità. E’ comparso sul campo comprensibilmente spaventato. Ma con grande lucidità ha avuto il modo di uscire da solo.

"Romanista, non dire gatto se non ce l’hai nel sacco”: sul web si sprecano i commenti e le battute sotto le foto che la stessa Fiorentina ha diffuso della simpatica intrusione. E il felino, che è stato inquadrato anche dalle telecamere della diretta tv, è già un idolo. Di corporatura robusta, non sembra, dalle foto, un gatto randagio. Ma chissà. Certamente, sono immagini spettacolari, che raccontano la bellezza di un animale presente in tante nostre case.