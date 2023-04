"Galeotto fu l’aperitivo e chi lo bevve" Iniziativa benefica per i detenuti

La Camera Penale di Pisa “Antonio Cristiani” ed il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pisa hanno organizzato, per domani, martedi 18 aprile, un aperitivo di beneficienza, a favore dei detenuti del Casa di Reclusione “Don Bosco” di Pisa. L’evento, intolato "Galeotto fu l’aperitivo e chi lo bevve", è in programma al ristorante "Quote" in via del Cuore, n. 1 a Pisa, e vedrà la partecipazione di Rita Bernardini, Sergio D’Elia e Elisabetta Zamparutti dell’associazione "Nessuno Tocchi Caino".

Lo scopo dell’iniziativa è quello di raccogliere fondi per l’acquisto di complementi di arredo per i detenuti del carcere. Il costo di partecipazione all’aperitivo benefico, che sarà accompagnato da gustosi stuzzichini caldi, è di 20 euro a persona. Il giorno successivo, mercoledì 19 aprile, nell’ambito percorso “Viaggio della speranza” organizzato dall’Associazione Nessuno Tocchi Caino e dall’Osservatorio Carcere dell’UcpiI, una delegazione della Camera Penale di Pisa si recherà, accompagnata da alcuni giudici del Tribunale di Pisa, ad una delegazione dell’osservatorio Carcere dell’UCPI ed al Garante delle persone private della libertà, presso la Casa Circondariale “Don Bosco” ove, al termine della visita, provvederà a consegnare i fondi raccolti durante l’iniziativa benefica.