Furto in bici a Cascina: donna derubata in auto

Si getta in macchina e ruba la borsa. Un furto con destrezza accaduto ieri intorno alle 11 in via della Pace a Cascina. La vittima è una donna anziana che si trovava nella sua macchina parcheggiata con i finestrini aperti. La donna distratta da un’importante chiamata, si è improvvisamente trovata davanti un uomo, che gettatosi sopra di lei ha poi agguantato la borsa (era vuota) poggiata sul sedile del passeggero. L’uomo è poi fuggito in bicicletta. A quel punto la signora, sotto shock, ha chiamato aiuto, e alcuni testimoni l’hanno aiutata a contattare i carabinieri. Attimi concitati con le pattuglie degli agenti che hanno cercato nelle vie del paese i malviventi in fuga (secondo alcuni testimoni erano in due, entrambi in bicicletta). Come raccontato da alcuni commercianti della zona dove è accaduto il fatto, i due si sono dileguati tra i campi passando da via Michelangelo. La donna, residente a Capannoli, fortunatamente è rimasta illesa.

E.M.D.P.