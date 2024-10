Troupe di Fuori dal coro aggredita a Ponsacco, scattano due denunce

Ponsacco (Pisa), 29 ottobre 2024 – Le telecamere inchiodano gli aggressori della troupe televisiva "Fuori dal coro" che va in onda su Rete 4. La troupe è stata minacciata con un bastone sabato 26 ottobre a Ponsacco, in provincia di Pisa, mentre stava facendo delle riprese in un condominio in cui di recente si sono manifestate problematiche legate alla convivenza tra nuclei di cittadini di diverse nazionalità. I carabinieri hanno concluso parzialmente le indagini e hanno denunciato due uomini di nazionalità straniera, entrambi residenti a Ponsacco, con l'accusa di minaccia aggravata e danneggiamento. Grazie all'analisi dei filmati dei sistemi di videosorveglianza comunale e delle riprese effettuate dalla stessa troupe televisiva, i militari sono riusciti a identificare i responsabili dell'aggressione. Armato di un bastone, il duo avrebbe minacciato i giornalisti e danneggiato parte dell'attrezzatura tecnica durante le riprese. Le indagini proseguono per accertare eventuali ulteriori responsabilità.