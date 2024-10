Pisa, aggredita troupe di “Fuori dal Coro”

Pisa, 20 ottobre 2024 – Aggrediti da un gruppetto di stranieri, sotto le gallerie di viale Gramsci dove la troupe di “Fuori dal coro”, programma d’attualità condotto su Rete 4 da Mario Giordano, stava effettuando un reportage sul tema della sicurezza. Nel mirino dei pusher sono finiti l’inviata, la giornalista toscana Chiara Giannini, i due operatori e due addetti alla security di Mediaset. La troupe aveva iniziato le riprese nel quartiere Stazione già sabato, sorvegliata a distanza dai gruppetti di stranieri che frequentano la zona. Ma in due hanno preso a male parole la giornalista e gli operatori, fatti bersaglio di lanci di pezzi di vetro che hanno ferito uno dei tecnici al sopracciglio e provocato un taglio al dito dell’altro, mentre una delle telecamere sarebbe stata danneggiata.

La giornalista Chiara Giannini

Ad intervenire, in prima battuta la pattuglia di Strade sicure, poi la volante e una pattuglia dei carabinieri, che hanno identificato i due stranieri invitando la troupe a sporgere denuncia. Episodio analogo, con un’altra troupe, era accaduto pochi giorni fa a Livorno, sempre in zona di spaccio. “Totale solidarietà e vicinanza alla giornalista e agli operatori della trasmissione di Rete 4 ‘Fuori dal coro’” dall’eurodeputata Susanna Ceccardi. “Un episodio inaccettabile – dice , gravissimo che non è ulteriormente degenerato soltanto grazie al pronto intervento dei militari della Brigata paracadutisti Folgore, impegnati nell’operazione Strade sicure e ai carabinieri. A loro il mio plauso e il mio ringraziamento”.